Hanoï

Le président du Vietnam et le roi de Belgique à la cité impériale de Thang Long

Dans le cadre de leur visite d'État au Vietnam, le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique, accompagnés du président vietnamien Luong Cuong et de son épouse Nguyên Thi Minh Nguyêt, se sont rendus le 1 er avril à midi à la cité impériale de Thang Long - Hanoï, patrimoine mondial de l'UNESCO.

Photo : VNA/CVN

Les invités de marque ont franchi la porte Doan Môn (porte principale) pour visiter le site de fouilles archéologiques et les escaliers ornés de dragons de pierre du palais Kính Thiên, qui conservent de nombreux vestiges historiques de la citadelle impériale à travers différentes époques.

La délégation a également visité la salle d'exposition des trésors du palais impérial de Thăng Long, qui présente des trésors de renommée nationale, notamment des métaux précieux et des céramiques de haute qualité fabriqués par les fours royaux de Thăng Long pour les empereurs, les impératrices, les membres de la famille royale et les fonctions de la cour impériale.

Des représentants du Centre de conservation du patrimoine de Thang Long - Hanoï ont guidé le chef de l’État, son épouse et le couple royal belge à travers l'histoire millénaire du Vietnam grâce aux objets préservés de la Citadelle impériale, un site qui incarne profondément l'importance historique de cette capitale millénaire. Les structures architecturales anciennes, les vestiges architecturaux et les objets archéologiques représentent une source inestimable de fierté pour Thăng Long - Hanoï en particulier et pour le Vietnam en général.

Photo : VNA/CVN

Les invités de marque ont également reçu des explications détaillées sur le palais Kính Thiên, autrefois le bâtiment le plus important de l'ancienne cité interdite de Thăng Long, où la cour organisait ses cérémonies les plus solennelles, recevait les émissaires étrangers et débattait des questions d'État cruciales.

Le couple royal belge a exprimé sa vive admiration pour la richesse culturelle et l'importance historique de la Citadelle impériale de Thăng Long, soulignant l'impératif de préserver et de valoriser le patrimoine de chaque nation.

Cette visite avait pour vocation d'immerger le roi et la reine de Belgique dans la magnificence de l'histoire, de la culture et de l'hospitalité vietnamiennes, favorisant ainsi les échanges entre les peuples et posant les jalons d'une coopération bilatérale renforcée dans divers domaines.

La Citadelle impériale de Thăng Long, un complexe de bâtiments impériaux chargés d'histoire, fut érigée pour la première fois en 1011 sous le règne du roi Ly Thai Tô de la dynastie des Ly (1009-1225).

La cité impériale de Thang Long-Hanoï a été reconnue en 2009 comme l'un des dix sites nationaux spéciaux. Et son secteur central a été inscrit en 2010 sur la liste du patrimoine mondial par l'UNESCO. Ses valeurs universelles résident dans sa longévité historique, son rôle pérenne en tant que siège du pouvoir et son héritage culturel stratifié.

VNA/CVN