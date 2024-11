Rationalisation de l'appareil du système politique

Une révolution commence par des actions concrètes

La rationalisation de l'appareil du système politique, souvent qualifiée de révolution, doit commencer par des actions concrètes et détaillées. Elle nécessite un changement de mentalité et l'implication de l'ensemble du système politique, depuis les niveaux centraux jusqu'à la base, en passant par chaque organisation et membre du Parti.

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a souligné cette nécessité lors d’une session de discussion à l'Assemblée nationale le 31 octobre 2024. Selon lui, le réaménagement des petites unités administratives aux niveaux des districts et des communes représente une composante clé de cette révolution, visant à construire un système politique optimisé tout en remédiant à la dispersion des ressources et à la fragmentation des espaces de développement.

Le 17 octobre 2023, le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé le Télégramme n° 972/CD-TTg, appelant à une réorganisation rigoureuse des unités administratives pour la période 2023-2025. Il a demandé des mesures fermes et flexibles pour garantir que cette réorganisation soit menée à bien selon les plans fixés.

Entre 2019 et 2021, 21 unités administratives de niveau district et 1.056 de niveau de commune ont été réorganisées. Cette initiative a conduit à la suppression de 429 agences de niveau district et 3.437 de niveau de commune, ainsi qu’à la réduction de 361 postes de cadres et fonctionnaires au niveau district et de 6.657 au niveau de commune. Ces mesures ont permis une économie budgétaire de plus de 2.000 milliards de dôngs.

Pour la période 2023-2025, conformément à la Résolution n° 35/2023/UBTVQH15, la réorganisation concerne les unités administratives dont la superficie et la population sont inférieures à certains seuils. Le processus sera poursuivi de 2026 à 2030 avec des critères ajustés, visant à rationaliser davantage les structures administratives tout en répondant aux besoins de développement durable.

Optimiser le fonctionnement du système politique

La ministre de l’Intérieur, Pham Thi Thanh Trà, a annoncé que 33 unités de niveau district et 1.327 de niveau de commune devraient être réorganisées d'ici 2025. Environ 2.500 cadres et fonctionnaires au niveau de district et 27.900 au niveau de commune pourraient être concernés.

Suivant l'esprit des Résolutions du Parti, du Comité permanent de l'Assemblée nationale et du gouvernement sur la réorganisation des unités administratives, ce processus vise à créer un nouvel espace de développement, à améliorer la qualité de vie des habitants, à renforcer la connectivité régionale et à attirer davantage d’investissements. Il s'agit également de rationaliser la gestion publique et de promouvoir une croissance économique durable.

Photo : VNA/CVN

La réorganisation des unités administratives crée également plus d'équilibre et d'harmonie dans la répartition de la population et du territoire, limitant la division et la fragmentation, en particulier dans le contexte où le ressort central promeut la décentralisation, en accordant plus d'autonomie et d'auto-responsabilité aux administrations locales.

Au-delà de la simple réduction des effectifs, la réorganisation implique une refonte de la structure organisationnelle et du système de postes, permettant d’optimiser le fonctionnement du système politique.

Entre 2019 et 2021, ces efforts ont permis de consolider les agences et organisations locales, d’améliorer la qualité des services publics et de répondre plus efficacement aux besoins des citoyens et des entreprises.

Cependant, cette réforme reste complexe, affectant profondément l’organisation et le fonctionnement des agences et des institutions politiques.

Lors d'une réunion le 11 novembre 2024, le secrétaire général du Parti Tô Lâm a insisté sur la nécessité d’une mise en œuvre urgente et déterminée de la Résolution n° 18, appelant à une unité idéologique et à une solidarité sans faille au sein du système politique. "Tout doit être fait pour le développement du pays", a-t-il déclaré.

