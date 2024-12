Rationalisation de l'appareil du système politique : vers une gouvernance plus efficace

Photo : VNA/CVN

Selon le leader du Parti, le XIVe Congrès du Parti prévu en janvier 2026, inaugurera une nouvelle ère pour notre nation. La priorité absolue de la nouvelle ère est de mettre en œuvre avec succès les objectifs stratégiques d’ici 2030 pour faire du Vietnam un pays en développement doté d’une industrie moderne et d’un revenu moyen élevé. D’ici 2045, le Vietnam deviendra un pays socialiste développé à revenu élevé.

La réforme de l'appareil d'État est entravée par un manque de coordination entre les différentes entités, se traduisant par des chevauchements de compétences et des disparités dans les processus de décentralisation. La bureaucratie excessive et les chevauchements de compétences au sein de l'appareil d'État ralentissent considérablement les processus décisionnels et pénalisent la productivité nationale.

Selon l'Office général des statistiques, la productivité du travail de l'économie vietnamienne en 2023, aux prix actuels, n'a atteint que 199,3 millions de dôngs/personne (soit 8.380 USD) en hausse de 3,65% en glissement annuel. Selon les prix comparatifs, la productivité du travail a augmenté de 3,65%. Selon la Banque mondiale (BM), calculée en parité de pouvoir d'achat (PPA), la productivité du travail du Vietnam a augmenté en moyenne de 4% par an au cours de la période 2021-2022, se classant au deuxième rang en Asie du Sud-Est.

Cependant, en valeur absolue, la productivité du travail en 2022, calculée en dollars à parité de pouvoir d'achat de 2.400 USD, ne représente que 11,4% par rapport à Singapour, 24,7% par rapport à la République de Corée, 26,3% par rapport au Japon, 35,4% par rapport à la Malaisie, 64,8% par rapport à la Thaïlande, 79% par rapport à l’Indonésie et 94,5% par rapport aux Philippines.

Le XIIIe Congrès national du Parti s'est fixé pour objectif d'augmenter la productivité sociale moyenne pour la période 2021-2025 de plus de 6,5% par an.

Le 8 novembre, le Premier ministre a signé la décision N°1305/QD-TTg approuvant le Programme national d'augmentation de la productivité du travail jusqu'en 2030 dans l’objectif de faire de la productivité du travail un moteur important pour la croissance rapide et durable. D’ici 2030, le Vietnam devrait figurer parmi les trois premiers pays de l’ASEAN en termes d’augmentions de la productivité du travail.

Pour atteindre ces objectifs, le Programme propose six groupes de tâches et de mesures : promouvoir la restructuration économique associée au renouvellement des modèles de croissance, à l’innovation et aux ressources humaines qualifiées ; perfectionner le cadre juridique, créer un environnement favorable aux entreprises, la start-up et l'innovation ; mobiliser et utiliser efficacement toutes les ressources tant internes qu'externes pour améliorer la productivité du travail ; promouvoir la restructuration de l’espace économique et améliorer la compétitivité des industries.

Lors du forum intitulé "Améliorer la productivité nationale du travail en 2024", le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que l'amélioration de la productivité du travail était une tâche importante, et urgente. C'est le chemin le plus court pour rattraper les pays développés du monde et promouvoir un développement rapide et durable.

Depuis son XIe Congrès national (janvier 2011), notre Parti considère le développement des ressources humaines, des infrastructures et la réforme institutionnelle comme les trois percées stratégiques pour développer le pays dans la nouvelle ère.

Le travail de rationalisation de l'appareil du système politique, lancé par le secrétaire général Tô Lâm, est étroitement liée à des percées stratégiques en terme d’institution et de développement des ressources humaines.

Photo : VNA/CVN

Dans son article en date du 5 novembre, intitulé "Concentré - épuré - puissant - efficace - efficient - performant", le secrétaire général Tô Lâm a défini les leviers clés de la rationalisation de l'appareil d'État. Premièrement, construire et d’organiser l'ensemble du système politique en un modèle d'organisation adapté aux exigences et aux missions de la nouvelle phase révolutionnaire.

Il convient de se concentrer sur le bilan des 7 années de mise en œuvre de la Résolution N° 18 du 6e Plénum du Comité central du XIIe mandat concernant "Certaines questions concernant la poursuite de la réforme et de la réorganisation de l'appareil du système politique de manière simplifiée, efficace et performante", en évaluant de manière sérieuse et globale la situation et les résultats obtenus, les points forts, les faiblesses et donnant au Politburo et au Comité central des propositions et recommandations sur la réforme et la réorganisation de l'appareil du système politique.

Deuxièmement, se concentrer sur l'amélioration du cadre institutionnel dans l'esprit de "courir tout en s'organisant" afin de mettre rapidement en pratique les orientations du Parti. Accélérer l'adaptation de la législation aux orientations du Parti, en procédant à une révision proactive des textes réglementaires pour garantir une mise en œuvre rapide des décisions du Comité central.

Se concentrer sur l'amélioration des lois concernant l'organisation et le fonctionnement des organes dans le système politique, en lien avec l'esprit de décentralisation et de partage des pouvoirs. Le Comité central, le gouvernement et l'Assemblée nationale doivent agir de concert pour moderniser le cadre institutionnel, en simplifiant les procédures, en réduisant les coûts et en améliorant les services offerts aux citoyens et aux entreprises.

Photo : VNA/CVN

Troisièmement : optimiser les ressources humaines pour une organisation plus efficace : en alignant les compétences du personnel avec les nouvelles missions, nous garantissons une meilleure qualité de service et une utilisation optimale des ressources. Établir un cadre réglementaire national et local précisant les normes et critères de compétences requises pour chaque poste, afin de faciliter l'évaluation des profils, de favoriser la mobilité interne et d'optimiser le placement du personnel.

Moderniser de manière significative le processus de recrutement, de formation, de promotion, de nomination, de rotation, de réaffectation et d'évaluation du personnel dans un sens substantiel, en mettant l'accent sur la recherche de personnes, basée sur des résultats concrets mesurables, sans zone d'ombre ni exception dans l'évaluation du personnel. Mettre en place un système de sélection et d'évaluation rigoureux pour garantir que chaque collaborateur possède les compétences et les qualités requises pour son poste.

Le secrétaire général a appelé à une refonte profonde et rapide du système politique, insistant sur l'urgence d'agir et la nécessité d'atteindre les objectifs fixés.

VNA/CVN