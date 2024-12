Bà Ria-Vung Tàu

Le Premier ministre Pham Minh Chinh au 60e anniversaire de la victoire de Binh Gia

Photo : VNA/CVN

L’événement a été organisé par le Comité provincial du Parti, le Conseil populaire provincial, le Comité populaire provincial, le Comité provincial du Front de la Patrie du Vietnam de Bà Ria-Vung Tàu.

Pendant la guerre de résistance contre l’armée américaine, la campagne de Binh Gia fut menée du 2 décembre 1964 au 3 janvier 1965 dans les provinces de Bà Ria, Long Khanh, Biên Hoà et dans deux districts au Sud de la province de Binh Thuân. La victoire de la campagne de Binh Gia apporta des conditions importantes pour vaincre des stratégies des ennemis et remporter la victoire de la campagne Hô Chi Minh en 1975.

Au nom des dirigeants du Parti et de l'État, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné les significations stratégiques de la victoire de Binh Gia, qui contribua à affirmer le développement de la révolution au Sud et à créer des prémisses importantes pour des victoires suivantes.

Photo : VNA/CVN

Selon lui, la victoire de Binh Gia laissa de nombreuses leçons et expériences qui ont des implications importantes pour la lutte d’hier pour l'indépendance nationale et la réunification du pays, ainsi que pour le processus de développement et de la défense de la Patrie d’aujourd’hui.

Exprimant sa profonde gratitude envers les prédécesseurs pour leurs grandes contributions, le Premier ministre a exprimé sa fierté pour les avancées et les développements dans tous les aspects de Bà Ria-Vung Tàu.

Le Premier ministre s’est déclaré convaincu que Bà Ria-Vung Tàu continuerait à se développer fortement, devenant l'une des zones clés en matière de développement socio-économique au Sud-Est et de tout le pays.

Le même soir, le Premier ministre Pham Minh Chinh est allé rendre hommage aux Héros morts pour la Patrie au Monument de la Victoire de Binh Gia.

VNA/CVN