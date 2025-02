Un expert chinois apprécie le rôle de leader du Parti communiste vietnamien

Depuis sa fondation il y a 95 ans, le Parti communiste du Vietnam (PCV) a fait preuve toujours d'une direction forte et d'une très bonne capacité d'organisation et de gestion, conduisant le Vietnam à remporter de nombreux acquis exceptionnels.

C'est ce qu’a déclaré le Professeur Jin Canrong, directeur adjoint de l'Institut des relations internationales de l'Université populaire de Chine - l'Université Renmin de Chine, dans une interview accordée au correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Pékin, à l'occasion du 95e anniversaire de la fondation du PCV (3 février 1930 - 3 février 2025).

Selon Jin Canrong, la Chine et le Vietnam sont tous deux des pays socialistes dirigés par le Parti communiste. Le Parti communiste du Vietnam et le Parti communiste chinois ont tous deux connu des révolutions et des luttes acharnées pour la libération nationale. Sous la forte direction du Parti communiste, les deux pays ont fait de grands progrès, favorisant la modernisation progressive de la société, a-t-il estimé.

En outre, le Professeur a également apprécié le leadership du PCV dans la direction et l’orientation du développement économique et social. Le Vietnam a réalisé de grands progrès économiques et amélioré la vie de sa population. Ce processus ne peut être séparé de la direction du PCV, car seul une administration forte peut maintenir la stabilité sociale, a-t-il partagé.

Cependant, pour promouvoir davantage le développement économique et améliorer l'efficacité de la direction du Parti, cet expert a souligné que le PCV devrait également contrôler certains problèmes dans le processus de développement, tels que la corruption et la protection de l'environnement.

VNA/CVN