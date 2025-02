Séminaire sur le rôle du Parti communiste du Vietnam à Saint-Pétersbourg

Photo : VNA/CVN

L’événement a réuni des experts russes, des universitaires et des chercheurs en études orientales. Côté vietnamien, y ont participé en ligne Nguyên Hai Dang, secrétaire adjoint du Comité du Parti en Russie, ainsi que Nguyên Thi Thanh Thuy, conseillère et cheffe du bureau politique de l’ambassade du Vietnam en Russie, et des représentants de l’Union des Associations vietnamiennes en Russie.

Viatcheslav Kalganov a souligné que tout au long de ses 95 années de leadership, le PCV avait su faire preuve de flexibilité et de créativité, lui permettant de mener à bien la libération nationale, d’œuvrer pour l’édification du socialisme, le développement économique et l’intégration internationale…

Le professeur Andrey Vassoevych, directeur de l'Institut d’études orientales de l’Université de pédagogie de l’État russe, a analysé les expériences précieuses du PCV issues de la direction de la révolution vietnamienne, utiles à la Russie moderne.

De son côté, Anastasia Nenasheva, experte du Comité pour les relations extérieures de Saint-Pétersbourg, a mis en lumière le rôle du Président Hô Chi Minh en tant que fondateur du PCV et de la presse révolutionnaire vietnamienne.

Le vice-président de l’Union des Associations vietnamiennes en Russie, Nguyên Quôc Hung, a insisté sur la nécessité de percées stratégiques pour maximiser les moteurs de croissance, en mettant au centre de la nouvelle ère le peuple vietnamien.

Enfin, Viatcheslav Kalganov a souligné la richesse des leçons du Vietnam, rappelant que la Russie avait été le berceau de formation de la première génération de communistes vietnamiens, dont HôChi Minh. Aujourd’hui, c’est à son tour de s’inspirer des expériences du Vietnam sous la direction du PCV, contribuant ainsi à renforcer les relations bilatérales et favoriser la prospérité du pays.

VNA/CVN