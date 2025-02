Le Têt du Serpent a été célébré dans la joie, la sécurité, l’économie et la gratitude

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé lundi 3 février une réunion de la Permanence du gouvernement pour évaluer les préparatifs et l’organisation du Têt du Serpent 2025 et lancer les tâches clés après les festivités.

>> La Fête printanière de la calligraphie célèbre le Têt du Serpent à Hanoï

>> Têt du Serpent : festivités et activités culturelles à travers le Vietnam

>> La communauté vietnamienne dans le monde célèbre le Têt du Serpent

>> La rue Phùng Hung à Hanoï aux couleurs du Têt

Photo : VNA/CVN

Pham Minh Chinh a félicité la population pour avoir célébré le Têt dans la joie, la sécurité et la solidarité. Selon lui, l’indépendance nationale, l’ordre public, la santé publique et le bien-être social ont été garantis. Les biens de consommation étaient disponibles en abondance à des prix stables, la circulation est restée fluide et les communications ont été assurées.

Des événements culturels et sportifs ont animé de nombreuses localités, enrichissant la vie culturelle des habitants. Les préparatifs du Têt ont été menés avec rigueur, atteignant les objectifs fixés.

À l’occasion du 95ᵉ anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam, Pham Minh Chinh a affirmé que l’objectif ultime du Parti est d’apporter prospérité et bonheur au peuple. Il a souligné que la nation n’avait jamais eu une position aussi forte qu’aujourd’hui, créant une base solide pour une ère de développement, de prospérité et de civilisation.

Le Premier ministre a demandé aux ministères et localités de surveiller attentivement l’évolution des marchés et d’accélérer la mise en œuvre des projets de transport stratégiques, notamment les autoroutes, ports et aéroports, avec l’objectif de dépasser 3.000 km d’autoroutes d’ici fin 2025.

Il a exhorté les institutions à poursuivre la rationalisation de la structure organisationnelle. La protection de l’environnement et la lutte contre les catastrophes naturelles doivent être intensifiées. Le programme d’élimination des logements précaires devra être achevé en 2025.

Il a également souligné l’importance d’améliorer les secteurs de l’éducation, de la santé et de l’emploi, tout en promouvant la croissance économique et la création d’emplois pour atteindre un taux de croissance de 8% au moins en 2025...

VNA/CVN