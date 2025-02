Le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân travaille avec l’Audit d'État

Lundi 3 février, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a eu une séance de travail avec l’Audit d'État à l’occasion du 95 e anniversaire de la fondation du Parti et du Nouvel An lunaire 2025.

>> Vietnam et Laos renforcent leur coopération dans le domaine de l'audit public

>> L’Audit d'État et son parcours de 30 ans de développement

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, il a adressé ses meilleurs vœux aux cadres, fonctionnaires et employés de l'Audit d'État, et félicité l’institution pour ses réalisations en 2024, consolidant ainsi sa position et son prestige au sein de la société.

Il a salué les contributions de l’Audit d'État à l’approbation des prévisions budgétaires et à la gestion des finances publiques par l’Assemblée nationale. Il a également souligné que les rapports de l’Audit avaient efficacement soutenu les activités de supervision de l’organe législatif.

Trân Thanh Mân a rappelé que l’Assemblée nationale avait mis en œuvre de nombreuses réformes dans le processus législatif afin de lever les obstacles dans les mécanismes et politiques de développement socio-économique, favorisant ainsi l’entrée du pays dans une nouvelle ère de progrès national. Il a demandé à l'Audit d'État de formuler activement des recommandations et des propositions pour l’amélioration des politiques publiques.

Il a insisté sur la nécessité pour l’Audit d'État de travailler en étroite coordination avec les Commissions parlementaires, afin de renforcer sa participation au processus législatif et aux missions de supervision de l’Assemblée nationale.

De son côté, l’Auditeur général d'État, Ngô Van Tuân, a affirmé qu'il mettrait en œuvre les directives du président de l’Assemblée nationale, en intégrant ces orientations dans les plans d’action de l’Audit d'État pour 2025 et les années suivantes.

VNA/CVN