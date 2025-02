Le PM signe un télégramme sur l’organisation des fêtes printanières 2025

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté à organiser les fêtes printanières de 2025 de manière civilisée, sécuritaire et sans tomber dans le gaspillage et les dépenses excessives, conformément aux lois en vigueur et aux traditions culturelles locales.

Dans le télégramme n°09/CD-TTg adressé aux ministres, présidents des Comités populaires locaux, chefs des agences centrales, le chef du gouvernement a demandé de renforcer la sensibilisation des citoyens, des touristes, des responsables locaux, notamment des cadres, fonctionnaires et membres du Parti, à la mise en œuvre sérieuse des règlements liés à l’organisation et à la participation aux fêtes printanières, à la lutte contre le gaspillage et les activités superstitieuses.

Le ministre de l’Intérieur doit diriger et collaborer avec d’autres ministères, agences et localités pour guider les établissements religieux, cadres, fonctionnaires, employés, travailleurs et membres du Parti dans la mise en œuvre des règlements relatifs à l’organisation des activités cultuelles et religieuses à l’occasion du Nouvel An lunaire 2025.

Le ministre de la Police doit diriger les travaux visant à garantir l’ordre social et à prévenir les incendies et les fléaux sociaux dans les établissements religieux et les localités où se déroulent des fêtes printanières.

Les chefs des Comités populaires des provinces et des villes du ressort central doivent renforcer la gestion des activités religieuses et des fêtes ainsi que la sensibilisation à la mise en œuvre des règlements liés à leur organisation.

Le Premier ministre a demandé au président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et aux chefs des agences centrales et des organisations sociopolitiques de participer activement à la sensibilisation sur la bonne application des règlements relatifs à l’organisation des activités religieuses et des fêtes.

