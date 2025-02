Vietnam - Moyen-Orient - Afrique

Des percées importantes ouvrent une nouvelle phase de coopération

En 2024, le Vietnam et les pays du Moyen-Orient et d'Afrique ont été témoins de nombreux jalons importants et historiques dans le développement de leur amitié et de leur coopération multiforme, lesquels ont marqué une nouvelle phase de développement dans les relations bilatérales.

>> Vietnam et Émirats arabes unis conviennent de domaines de coopération clés

C’est un extrait de l'article "Relations entre le Vietnam et les pays du Moyen-Orient et d'Afrique : des percées importantes ouvrent une nouvelle phase de coopération" publié récemment par la vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Minh Hang.

Selon elle, les activités d'échange des délégations de haut niveau ont été maintenues ces dernières années, contribuant de manière significative au resserrement des relations politiques et à la consolidation des relations personnelles entre les dirigeants vietnamiens et les dirigeants du Moyen-Orient, tout en ouvrant de grandes opportunités de coopération entre les deux parties.

Le point d’orgue consiste la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh aux Émirats arabes unis et au Qatar, sa participation à la 8e Conférence de future investment initiative (FII8) et sa visite de travail en Arabie saoudite du 27 octobre au 1er janvier.

Il s'agit d'une visite d'importance historique, qui démontre une nouvelle réflexion, une nouvelle vision stratégique et une grande détermination des hauts dirigeants vietnamiens à faire entrer des relations avec les trois principales économies du Moyen-Orient à une nouvelle phase de développement plus forte, plus intégral et avec des opportunités plus ouvertes, a déclaré la vice-ministre.

Lors de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh aux Émirats arabes unis, les deux pays ont annoncé la décision de porter leurs relations au niveau de partenariat global, faisant des Émirats arabes unis le premier pays du Moyen-Orient-Afrique à avoir ce cadre de coopération avec le Vietnam, ouvrant ainsi un nouvel espace de développement pour les relations bilatérales et portant le réseau de partenariat global du Vietnam à 14 pays, a-t-elle poursuivi.

La coopération économique reste un pilier important dans les relations entre le Vietnam et les pays du Moyen-Orient et d'Afrique. Au cours des dix premiers mois de 2024, les investissements directs des pays régionaux au Vietnam se sont élevés à 5,1 milliards d'USD, soit une hausse de 113% en glissement annuelle.

De plus, le Vietnam et les Émirats arabes unis ont signé l'Accord de partenariat économique global (CEPA), le premier accord de libre-échange entre le Vietnam et un pays arabe.

En termes de cet accord, les deux parties se sont fermement engagées à libéraliser les échanges avec l'élimination progressive des droits de douane sur 99 % du chiffre d'affaires du commerce bilatérale, ainsi que de nombreuses réglementations visant à faciliter le commerce et l'investissement, conformément aux tendances actuelles de la transformation numérique et le développement vert.

Il s’agit d’un accord commercial important, qui crée des conditions favorables pour les produits vietnamiens à pénétrer profondément au marché du Moyen-Orient, a écrit Nguyên Minh Hang.

Les activités culturelles et d’échange ont été promues, contribuant à approcher le Vietnam et son peuple des peuples du Moyen-Orient et d’Afrique, a-t-elle ajouté. Dans son article, la vice-ministre a également présenté des mesures concrètes fixées par le ministère des Affaires étrangères pour améliorer l’efficacité de la coopération avec les pays du Moyen-Orient et d’Afrique dans tous les domaines.

Premièrement, continuer à concrétiser les accords et les engagements lors des visites de haut niveau, créant un nouvel élan pour la coopération économique, commerciale et d’investissement et contribuant ainsi au resserrement des relations entre le Vietnam et les pays du Moyen-Orient et d’Afrique.

Deuxièmement, consolider et développer les bases de bonnes relations politiques entre le Vietnam et les pays de la région en multipliant les échanges de délégations à tous les niveaux ; faire le bilan des projets de développement des relations avec la région et élaborer des stratégies et des orientations à long terme pour la coopération bilatérale dans la nouvelle période.

Améliorer l’efficacité de la diplomatie économique

Troisièmement, continuer à améliorer l’efficacité de la diplomatie économique, en la considérant comme l’axe central de la coopération avec les pays du Moyen-Orient et d’Afrique.

Quatrièmement, multiplier les activités culturelles et d’échange entre les peuples, contribuant ainsi à renforcer les liens entre le peuple vietnamien et les peuples du Moyen-Orient et d’Afrique.

Cinquièmement, améliorer l’efficacité du travail de protection des droits et intérêts légitimes des citoyens et des entreprises vietnamiennes dans la région. Le Vietnam et les pays du Moyen-Orient et d’Afrique possèdent encore une grande marge de manœuvre pour améliorer leur coopération multiforme, faire entrer les relations bilatérales dans une nouvelle phase de développement, contribuant au maintien de la stabilité politique et au développement socio-économique des deux parties, a conclu Nguyên Minh Hang.

