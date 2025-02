Lancement d’un livre du secrétaire général Tô Lâm sur la Police populaire

Lundi 3 février, le ministère de la Police, en coopération avec la Commission centrale de sensibilisation, d’éducation et de mobilisation des masses et l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh, a organisé la cérémonie de lancement du livre Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân - Sáng ngời tư cách người Công an cách mạng (Absolument fidèle à la Patrie, au Parti, à l'État et au peuple - qualités essentielles d’un policier révolutionnaire), dont l’auteur est le secrétaire général du Parti, Tô Lâm.

L’ouvrage de 766 pages rassemble 80 articles, discours et interviews de Tô Lâm, accompagnés de 71 photos illustrant ses activités et visites lors de son mandat en tant que secrétaire de la Commission policière centrale et ministre de la Police.

Le livre est structuré en cinq parties : la direction absolue et directe du Parti communiste du Vietnam sur la police populaire ; le dévouement de la police populaire à la Patrie - qualités essentielles d’un policier révolutionnaire ; la Police populaire, force clé pour la sécurité nationale et l’ordre social ; le service au peuple et les liens étroits avec le peuple, source de force de la Police populaire ; préserver la tradition révolutionnaire et bâtir une Police populaire transparente, disciplinée, puissante, professionnelle et moderne.

Le livre reflète la pensée cohérente de l’auteur dans l’application créative et le développement du marxisme-léninisme, de la pensée du Président Hô Chi Minh, des orientations et lignes directrices du Parti, ainsi que des politiques et lois de l’État dans la mission de protection de la sécurité nationale, du maintien de l’ordre social et de la construction d’une force de Police populaire transparente, disciplinée, puissante, professionnelle et moderne.

Avec des analyses approfondies, le livre définit des exigences, missions, solutions et méthodes pour l’ensemble de la Police populaire ainsi que pour les comités du Parti et les autorités à tous les niveaux. Il vise à assurer la mise en œuvre efficace des orientations du Parti en matière de garantie de la sécurité et de l’ordre social, parallèlement au développement économique, culturel, social, diplomatique et à la défense nationale...

