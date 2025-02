Célébration du 95e anniversaire du Parti en Russie et en Iraël

Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie, l'ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khôi, a passé en revue la fondation et le développement glorieux du Parti, ainsi que sa direction importante de la révolution nationale.L

À l'occasion du Nouvel An lunaire et de la célébration du 95e anniversaire de la fondation du glorieux Parti, l’ambassadeur a formulé des demandes spécifiques concernant les activités des agences de représentation vietnamiennes en Russie, notamment les tâches de diplomatie politique et de renforcement de la confiance politique entre le Vietnam et la Russie.

Auparavant, le Comité du Parti en Russie a également célébré solennellement le 95e anniversaire de la fondation du Parti et a résumé le travail du Parti en 2024, lancé des tâches pour 2025, avec la participation d’un grand nombre de des membres du Parti en Russie.

Le même jour, l'ambassade du Vietnam en Israël a organisé à Tel Aviv une réunion pour célébrer le 95e anniversaire de la fondation du PCV et a lancé une série d'activités pour célébrer le 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam et les grands événements nationaux en 2025.

Photo : VNA/CVN

Les délégués ont regardé un clip présentant les réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique, de défense et de sécurité nationales et d'activités en matière d'affaires étrangères au cours des dernières années sous la direction du Parti.

Des entreprises israéliennes participantes se sont déclarées convaincues qu'elles trouveraient de nombreuses opportunités de coopération commerciale au Vietnam, en particulier dans le contexte où le Vietnam avait de nombreuses politiques en faveur du développement technologique, de l'innovation, des exportations et de l'investissement étranger.

VNA/CVN