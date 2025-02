Le président de l’AN travaille avec les dirigeants du ministère de la Police



>> Le président de l'AN adresse ses vœux de Nouvel An et fixe les priorités pour 2025

>> Le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân travaille avec l’Audit d'État

>> Trân Thanh Mân assiste à un programme en l’honneur des 95 ans du Parti

Photo : VNA/CVN

Le vice-président de l’Assemblée nationale, général Trân Quang Phuong, a également assisté à la réunion.

Lors de la séance de travail, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a souligné que les réalisations du pays en 2024 étaient en partie dues aux contributions essentielles des forces de la police. Il a rappelé que ce corps constituait une force clé dans la garantie de la sécurité politique et de l’ordre public, et qu’avec l’armée, il participait activement à la construction et à la défense de la Patrie en cette nouvelle période.

Le plus haut législateur a hautement apprécié les efforts du ministère de la Police dans la réorganisation et la rationalisation de son appareil, garantissant ainsi une activité plus efficace et efficiente.

Il a demandé qu’au cours de la période 2025 - 2030, le secteur de la Police intensifie ses efforts dans la lutte contre la criminalité, en particulier contre le trafic de drogue.

Lors de la réunion, le ministre de la Police, Luong Tam Quang, a affirmé que, dans les temps à venir, son ministère se concentrerait sur l’accomplissement réussi de toutes les missions confiées.

VNA/CVN