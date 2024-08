Promotion de la fierté de l'histoire nationale parmi les enfants vietnamiens en R. de Corée

La vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang, présidente du Comité d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer (SCOV) a reçu le 5 août à Hanoï une délégation d'enfants et d'enseignants vietnamiens de la République de Corée.

>> Le temps béni des colonies

>> Présentation de l’image du Vietnam à un camp d'été en Slovaquie

Photo : VNA/CVN

Selon Lê Thi Thu Hang, il s’agit de la première fois que le Comité organise un accueil des enfants et des enseignants vietnamiens de la République de Corée pour visiter des reliques culturelles et historiques au Vietnam, explorer l'histoire de la Patrie et mener des activités d'échange avec collègues de son pays

La diplomate a exprimé l'espoir que le voyage offrira non seulement à la délégation l'occasion d'apprendre et de découvrir les valeurs culturelles nationales, mais leur permettra également de rencontrer des amis de leur âge pour créer ensemble de bons souvenirs.

Elle a remercié les parents, les enseignants et l'ambassade du Vietnam à Séoul pour leur soutien à cette activité.

Au nom de la délégation, la Doctoresse Dô Ngoc Luyên, professeure à l'Université de Kwang Un, a remercié la vice-ministre des Affaires étrangères et les responsables du Comité d'avoir organisé ce voyage significatif.

Ce voyage a aidé les participants à accroître leur fierté pour l'histoire nationale et le peuple vietnamien, ce qui leur sert de tremplin pour participer à des programmes plus significatifs dans leur pays à l'avenir, a-t-elle déclaré.

VNA/CVN