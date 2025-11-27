La Bourse de Paris finit dans le vert, entre Fed et Ukraine

La Bourse de Paris a terminé dans le vert mercredi 26 novembre, portée par les espoirs croissants de baisses des taux directeurs de la Réserve fédérale (Fed) aux États-Unis et d'un accord de paix en Ukraine.

Le CAC 40 a pris 0,88%, à 8.096,43 points, en hausse de 70,63 points. La veille, l'indice avait gagné 0,83%.

Comme l'ensemble des indices boursiers mondiaux, la place parisienne a été tirée "par le regain d'optimisme vis-à-vis d'une baisse des taux" aux États-Unis, relève Fawad Razaqzada, analyste de City Index.

Les investisseurs "semblent se détendre et envisager sereinement la suite des événements", relève Andreas Lipkow, analyste indépendant.

Plusieurs indicateurs économiques américains, publiés mardi 25 novembre, ont conforté les investisseurs dans leur hypothèse d'un nouvel assouplissement monétaire lors de la prochaine réunion de la Fed en décembre.

Certains membres de l'institution avaient déjà évoqué cette possibilité les jours précédents.

Les probabilités d'une baisse de taux de 0,25 point de pourcentage atteignent désormais 85%, selon l'outil CME FedWatch, "alors qu'elles étaient encore sous les 20% il y a seulement une semaine", selon Daniela Hathorn, analyste de marché à Capital.com.

Par ailleurs, des informations publiées mercredi 26 novembre par Bloomberg, selon lesquelles l'économiste Kevin Hassett pourrait être nommé à la tête de la Fed, en remplacement de Jerome Powell dont le mandat court jusqu'en mai 2026, "ont été bien accueillies, car ce dernier est perçu comme favorable à un cycle d'assouplissement monétaire", ajoute Zakaria Darouich, responsable multi-actifs chez CPR AM, interrogé par l'AFP.

Autre point d'attention des marchés : l'évolution des discussions autour d'un accord de paix en Ukraine.

Le Kremlin a relevé mercredi 26 novembre certains points "positifs" dans le plan américain pour mettre fin au conflit en Ukraine, après avoir rejeté une contre-proposition européenne, tandis que Kiev et ses alliés continuent de plaider pour une paix "juste et durable".

Pour les marchés, "le scénario d'une paix en Ukraine en 2026 se rapproche, et cela devrait être positif pour les économies voisines, à savoir les pays européens", relève Zakaria Darouich.

Côté obligataire, le taux d'emprunt à échéance dix ans s'inscrit à 3,40%, au même niveau que la veille en clôture. Son équivalent allemand, référence en Europe, a atteint 2,67%.

Valneva s'envole

Le laboratoire franco-autrichien Valneva s'est envolé de 7,60% à 4,08 euros, après avoir annoncé mercredi dans un communiqué des résultats finaux positifs de l'étude de phase 2 concernant son candidat vaccin contre la maladie de Lyme, VLA15, transmise par des tiques.

"Les résultats confirment les avantages d'une vaccination annuelle avant chaque saison de transmission de la maladie de Lyme" et "aucun problème de sécurité n'a été observé", précise le communiqué.

