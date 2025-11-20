Les Bourses asiatiques rebondissent

Les marchés asiatiques rebondissaient jeudi 20 novembre après les résultats financiers du géant des semiconducteurs Nvidia qui ont apaisé les craintes d'une bulle spéculative dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA).

Les marchés boursiers mondiaux ont été minés ces derniers jours par les craintes sur les niveaux de valorisations des entreprises de l'IA et les possibilités de retour sur investissement des gigantesques plans de dépenses pour développer cette technologie.

Mais Nvidia, plus grosse valorisation boursière au monde et figure de proue du secteur de l'IA, a annoncé mercredi 19 novembre un bond de son bénéfice net au troisième trimestre de son exercice décalé de 65% (sur un an). De quoi apaiser les inquiétudes.

À Tokyo, l'indice Nikkei gagnait 3,35% vers 03h30 GMT, quand le Kospi sud-coréen prenait 3,22%. Le Hang Seng progressait de 0,29% à Hong Kong, Shanghai prenait 0,38% et l'indice vedette de Sydney s'affichait en hausse de 1,3%.

Ces bon résultats ont éclipsé les dernières annonces de la Fed, moins enthousiasmantes pour les acteurs des marchés. Ils ont revu à la baisse leurs attentes quant à une nouvelle baisse des taux de la banque centrale américaine en décembre.

La reprise boursière cette année avait été en partie motivée par les paris sur une série de baisses jusqu'en 2026, aidée par un marché du travail en ralentissement. Mais la forte hausse des prix persiste et commence à avoir des répercussions négatives. Selon le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale, "de nombreux participants" ont "suggéré que, compte tenu de leurs prévisions économiques, il serait probablement souhaitable" de laisser les taux inchangés "pour le reste de l'année".

Et le service des statistiques du ministère du Travail a indiqué mercredi 19 novembre que les responsables de l'institution monétaire n'auront pas connaissance des rapports sur l'état de l'emploi en octobre et en novembre avant de prendre leur décision monétaire les 9 et 10 décembre prochains. La devise japonaise continuait son repli face au billet vert, à 157,38 yens pour un dollar vers 02h30 GMT.

Le yen était déjà sous pression en raison des inquiétudes concernant les perspectives budgétaires du Japon, avant la publication d'un plan de relance par la Première ministre Sanae Takaichi.

