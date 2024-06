Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang veut muscler les mesures contre la pêche INN

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a ordonné lors d’une conférence en ligne le 17 juin aux parties prenantes d’intensifier le travail de communication pour sensibiliser le public contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) et d’imposer des sanctions sévères contre la pêche illégale dans les eaux étrangères.

Photo : VNA/CVN

Trân Luu Quang, qui est également chef du Comité de pilotage national pour la prévention et le contrôle de la pêche INN, a reconnu les efforts consentis par les ministères, les secteurs et les localités dans la lutte contre la pêche INN, qui est une tâche clé de l’ensemble du système politique.

Il est nécessaire de mettre sérieusement en ouvre la directive N°32-CT/TW du Secrétariat du Comité central du Parti et la résolution N°52/NQ-CP du gouvernement afin que le carton jaune adressé par la Commission européenne (CE) pour la pêche INN soit rapidement levé, a-t-il souligné.

Les localités doivent optimiser leurs ressources, renforcer leur coordination avec les autorités compétentes et déployer des solutions harmonieuses et drastiques, notamment le traitement des infractions, l’amélioration de la traçabilité et le renforcement des inspections et des contrôles sur l’exploitation des bateaux, tout en valorisant des exemples dans la lutte contre la pêche INN, a-t-il déclaré.

Photo : VNA/CVN

Selon un rapport du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, le Vietnam a enregistré des résultats significatifs après sept années d’efforts pour faire lever le carton jaune, notamment l’achèvement d’un cadre juridique, la bonne gestion des bateaux de pêche, une bonne traçabilité et efforts accrus d’application de la loi.

Cependant, certaines missions ont pris du retard par rapport aux recommandations de la CE en raison du manque de sensibilisation des responsables locaux et des pêcheurs et des limites de la coordination entre les autorités ainsi que de l’inspection et du traitement des violations.

VNA/CVN