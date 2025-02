Près de 200 projets d'investissement dans les ZI et ZE de Quang Tri

La province de Quang Tri (Centre) abrite actuellement la zone économique Dông Nam, la zone économique et commerciale spéciale de Lao Bao, ainsi que deux parcs industriels en activité, Nam Dông Hà et Quan Ngang.

En outre, la province se prépare à construire trois nouveaux parcs industriels : Tây Bac Hô Xa sur 214 ha, Triêu Phu sur près de 530 ha et Quang Tri sur 480 ha.

En février 2025, les deux zones économiques et les deux parcs industriels opérationnels attirent près de 200 projets d'investissement, avec un capital total enregistré de plus de 172.356 milliards de dôngs (6,78 milliards de dôngs), couvrant une superficie de plus de 5.978 ha.

Les revenus générés par ces zones économiques et parcs industriels atteignent environ 10.000 milliards de dôngs par an, contribuant à hauteur d’environ 500 milliards de dôngs au budget de l’État et créant 6.700 emplois, avec un revenu moyen de 6,9 millions de dôngs par personne et par mois.

Pour favoriser le développement économique, la province met l’accent sur l’investissement dans la construction de parcs industriels et l’ajustement de la planification des zones économiques. Le projet du parc industriel de Quang Tri, situé dans le district de Hai Lang, bénéficie d'un capital d'investissement de 2.074 milliards de dôngs, et sa construction a débuté en décembre 2023.

Le président par intérim du Comité populaire provincial de Quang Tri, Ha Sy Dông, a déclaré que la province avait demandé aux agences compétentes de renforcer le dialogue avec les entreprises et les investisseurs afin de lever rapidement les obstacles rencontrés dans la mise en œuvre des projets et d’attirer davantage d'investissements dans les zones économiques et les parcs industriels.

