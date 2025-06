Le Comité permanent de l'AN approuve des amendements judiciaires et débat sur l'éducation

Le Comité permanent de l'Assemblée nationale (AN) a approuvé, le 24 juin après-midi, le principe d'une ordonnance modifiant et complétant plusieurs dispositions de six ordonnances relatives à la compétence des tribunaux populaires et des organismes compétents.

Le Comité a également approuvé plusieurs projets de résolution proposés par le président de la Cour populaire suprême et le procureur général du Parquet populaire suprême.

Lors de la séance, le Comité a examiné le projet de loi révisé modifiant et complétant plusieurs dispositions de la loi sur le Front de la Patrie du Vietnam, de la loi sur les syndicats, de la loi sur la jeunesse et de la loi sur la mise en œuvre de la démocratie populaire.

Le président de l'AN, Trân Thanh Mân, a appelé à une définition plus claire du rôle, de l'autorité, des responsabilités et des relations de travail entre le Front de la Patrie du Vietnam et ses organisations affiliées, en particulier le principe d'une action proactive, créative et relativement indépendante entre le Front et les cinq principales organisations sociopolitiques.

Il a également souligné que les relations entre le Front de la Patrie du Vietnam, les syndicats et les autres organisations sociopolitiques en matière de contrôle et de rétroaction politique devraient être clairement stipulées dans la loi sur le Front de la Patrie du Vietnam et ses statuts.

Au cours de la session, le Comité a également donné son avis sur deux projets de résolution : l'un sur l'exonération des frais de scolarité et le soutien financier aux enfants d'âge préscolaire et aux élèves de l'enseignement général au sein du système éducatif national ; l'autre sur l'universalisation de l'éducation préscolaire pour les enfants de trois à cinq ans.

