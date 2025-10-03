La province de Gia Lai a un nouveau secrétaire du Comité du Parti

Le 1 er Congrès du Comité provincial du Parti de Gia Lai (mandat 2025-2030) s’est ouvert le 3 octobre dans cette localité du Centre, réunissant 449 délégués représentant plus de 147.000 membres du Parti issus de 139 organisations locales du Parti.

Photo : CTV/CVN

Nguyên Trong Nghia, membre du Politburo, secrétaire du Comité central du Parti, chef de la Commission centrale de la mobilisation auprès de masse et de l’éducation, a assisté et donné ses orientations. Il a souligné que ce congrès revêtait une importance particulière, jetant les bases du développement de Gia Lai dans la nouvelle période, notamment après la fusion des provinces de Gia Lai et de Binh Dinh en juillet 2025.

Lors de la séance, le Politburo a annoncé la décision de désigner 60 membres du Comité provincial du Parti et 18 membres du Bureau permanent. Le général de corps d’armée Thai Dai Ngoc, chef d’état-major général adjoint de l’Armée populaire du Vietnam, a été nommé secrétaire du Comité provincial du Parti de Gia Lai pour le mandat 2025-2030.

Thai Dai Ngoc, né en 1966 à Dà Nang, a occupé plusieurs postes clés au sein des forces armées, dont commandant de la 5ᵉ région militaire et chef du Département des opérations de l’état-major général. Depuis janvier 2025, il est membre du Comité central du Parti, membre de la Commission militaire centrale et chef d’état-major général adjoint.

Dans son discours, le nouveau secrétaire a affirmé sa détermination à mettre en œuvre efficacement les résolutions du Congrès et à promouvoir cinq piliers de croissance, quatre percées stratégiques, la transition numérique, l’économie verte et la défense nationale ; à promouvoir l'innovation, mener à bien la transformation numérique, à développer une économie verte, à prêter attention au bien-être social, à préserver et à promouvoir l'identité culturelle des groupes ethniques, à renforcer la défense et la sécurité nationales et à protéger fermement la souveraineté nationale.

