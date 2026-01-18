Coopération économique et commerciale sino-vietnamienne appelée à devenir un modèle

L’année 2025 revêt une importance particulière, marquant une nouvelle étape dans l’essor des relations bilatérales Vietnam - Chine, alors que les deux pays mettent activement en œuvre les consensus de haut niveau et célèbrent le 75ᵉ anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.

>> Vietnam - Chine : une coopération économique et commerciale de plus en plus complémentaire

>> Célébration des 76 ans des relations Vietnam - Chine

>> 76e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales

Photo : VNA/CVN

S’exprimant auprès du correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Pékin sur les résultats obtenus au cours de l’année écoulée, Xu Ningning, président du Comité de coopération industrielle dans le cadre du Partenariat économique régional global (RCEP), a souligné qu’en 2025, la coopération économique et commerciale bilatérale avait enregistré des avancées remarquables et tangibles.

Il a rappelé que, depuis de nombreuses années, la Chine demeurait le premier partenaire commercial du Vietnam, tandis que le Vietnam était le premier partenaire commercial de la Chine au sein de l’ASEAN. La complémentarité croissante dans des secteurs tels que l’agriculture et l’industrie manufacturière ne cesse de s’approfondir, apportant des bénéfices concrets aux populations des deux pays.

S’agissant des perspectives à venir, il a estimé que la coopération économique et commerciale sino-vietnamienne disposait d’un vaste horizon et d’un potentiel considérable.

Photo : CTV/CVN

Premièrement, l’approfondissement de l’intégration des chaînes industrielles - en combinant les atouts de marché et de technologie de la Chine avec la vitalité productive du Vietnam - pourrait contribuer à bâtir une chaîne d’approvisionnement régionale plus résiliente.

Deuxièmement, l’élargissement de la coopération dans les secteurs émergents, notamment la recherche-développement et les applications dans les domaines des nouvelles énergies, de l’économie numérique et de l’économie verte, soutiendrait la montée en gamme industrielle du Vietnam.

Troisièmement, le renforcement de la connectivité des infrastructures, à travers des projets routiers, ferroviaires et portuaires, permettrait de réduire davantage les coûts commerciaux.

Enfin, la Chine et le Vietnam sont appelés à intensifier leur coordination au sein du RCEP, à promouvoir conjointement l’intégration économique régionale et à préserver le système du libre-échange.

VNA/CVN