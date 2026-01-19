XIVe Congrès du Parti - un rendez-vous historique ouvrant une nouvelle ère pour la nation

Photo : VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

Plus de neuf décennies de l’histoire révolutionnaire ont consacré une vérité éprouvée : sous la direction du Parti communiste du Vietnam (PCV), la nation a toujours trouvé le point d’appui nécessaire pour surmonter les épreuves et transformer l’adversité en moteur de développement.

Rester fermement attaché à la voie choisie - une condition préalable à la stabilité et au développement

De la conquête de l’indépendance et de l’unité nationale au renouveau, à l’intégration et au développement, le Parti s’est affirmé non seulement comme force dirigeante politique, mais aussi comme le centre fédérateur de la volonté nationale, convertissant les aspirations du peuple en une puissance d’action collective.

Dans un contexte mondial marqué par des mutations rapides, complexes et imprévisibles - où la concurrence stratégique, les crises économiques, le changement climatique et la transition numérique redessinent l’ordre mondial -, la voie du socialisme que le Vietnam a résolument choisie démontre sa souplesse, son équilibre et sa durabilité. Il s’agit d’un modèle de développement fondé sur un équilibre dynamique entre quatre piliers : la stabilité politique, une économie durable, une culture épanouie et une société harmonieuse ; un modèle dans lequel l’intérêt individuel s’inscrit dans l’intérêt collectif, l’innovation va de pair avec la préservation de l’identité nationale, et l’État comme le peuple convergent vers un objectif commun de développement. Cette constance alliée au renouveau, cette stabilité sans immobilisme, met en lumière la solidité, la vision stratégique et la justesse du choix de notre Parti devant la nation et l’histoire.

Le Parti a conduit la nation à travers les grands tournants de l’époque. Des générations de cadres et de militants ont accompli la mission de l’unification du pays, ouvrant une ère de paix, de renouveau et d’intégration internationale.

Renouveler la pensée - une exigence vitale de la nouvelle phase de développement

La pratique du Dôi moi (Renouveau) depuis 1986 jusqu’à aujourd’hui montre que chaque avancée du pays trouve son origine dans un changement de la pensée en matière de développement. Lorsque la perception des enjeux politiques, économiques, culturels et sociaux s’élargit, les institutions se libèrent, les mécanismes de fonctionnement se renouvellent et les modes de gouvernance gagnent en maturité. Le Dôi moi ne se limite donc pas à un simple ajustement des politiques publiques, mais constitue une redéfinition profonde du regard porté sur les ressources, les moteurs et les objectifs du développement, au service d’une nation stable, harmonieuse et durable sur le long terme.

Photos : VNA/CVN

Dans la continuité de l’esprit du Dôi moi, la stabilité politique aujourd’hui se traduit par une capacité de gouvernance nationale intelligente, apte à s’adapter aux mutations rapides de l’époque. Le Parti renouvelle progressivement ses modes de direction en s’appuyant sur la science, la technologie, l’innovation et une gouvernance intelligente fondée sur les applications technologiques, considérant ces éléments à la fois comme une exigence du développement et comme un critère mesurant la capacité et la stature du Parti dans le nouveau contexte.

Sur cette base, le travail de construction et de rectification du Parti est porté à un niveau d’exigence plus élevé : un contrôle réel et effectif du pouvoir, la prévention et la lutte contre la corruption et les dérives à la racine, ainsi que l’élévation de la qualité du corps des cadres, en particulier des cadres stratégiques - ceux qui déterminent l’orientation à long terme de la nation. La confiance du peuple ne naît pas des paroles, mais se construit par l’action : à travers l’exemplarité, l’intégrité, l’esprit d’initiative, le courage d’agir et d’assumer les responsabilités de chaque cadre et membre du Parti, contribuant ainsi à consolider un Parti intègre, solide sur les plans politique, idéologique, organisationnel et moral.

Le XIVe Congrès du Parti est attendu comme une étape ouvrant un espace élargi à l’innovation et à la créativité, permettant de valoriser pleinement le rôle de l’ensemble des composantes économiques, au sein desquelles le secteur privé occupe une place importante, sur le socle de l’économie de la connaissance et de l’économie humaniste.

Bâtir un État de droit socialiste moderne, efficace et performant est étroitement lié à l’exigence de placer les citoyens, les entreprises et les coopératives au centre, en tant qu’acteurs et moteurs du développement. Cette orientation vise à édifier un nouveau modèle économique fondé sur une croissance durable, inclusive et capable de s’adapter aux mutations rapides de notre époque.

Renouveler l’idéologie culturelle est un cheminement vers l’édification d’une culture nationale rayonnante - rayonnante non seulement par la préservation de son patrimoine, mais aussi par la créativité inépuisable du peuple vietnamien à l’ère nouvelle. Il s’agit d’un changement fondamental de regard sur la culture, désormais appréhendée comme une ressource endogène, capable d’élargir les espaces de création et d’élever la qualité du développement national. La culture n’est pas en marge de la croissance : elle en constitue le socle, façonnant l’identité nationale, la résilience sociale et la profondeur durable du développement.

Dans le contexte de la mondialisation et de la transformation numérique, cette nouvelle approche culturelle exige une harmonie entre héritage et innovation, entre préservation de l’identité et assimilation des valeurs universelles de l’humanité, entre liberté d’expression et responsabilité sociale. Une culture véritablement rayonnante est à la fois imprégnée de valeurs traditionnelles et dotée de la capacité de dialoguer d’égal à égal avec le monde ; elle encourage chaque individu à créer, à contribuer et à être fier de son identité culturelle. Lorsque la culture est placée au cœur de la stratégie de développement, le peuple vietnamien devient à la fois le sujet créateur et l’objectif suprême de toutes les politiques publiques, forgeant ainsi une puissance douce singulière, durable et rayonnante pour la nation dans la nouvelle ère.

Photo : VNA/CVN

Concrétiser l’aspiration à un Vietnam puissant sous la direction du Parti

Renouveler la pensée en matière de société harmonieuse signifie passer d’une approche fondée sur la simple gestion à une démarche de construction du consensus social, où le développement n’est plus seulement mesuré par la vitesse de croissance, mais aussi par son degré d’inclusivité, d’équité et de cohésion communautaire. Une société harmonieuse repose sur l’équilibre des intérêts entre l’individu et la collectivité, entre la croissance économique et la protection sociale, entre l’efficacité de la gouvernance et l’humanisme des politiques publiques. Dans un contexte de mutations rapides de la vie sociale et d’impacts profonds de la transformation numérique, le renouvellement de la pensée sociale exige que l’État, le marché et la société "mettent en commun le savoir pour créer une force collective", en participant ensemble et en partageant les responsabilités, afin que chaque citoyen ne soit pas seulement bénéficiaire, mais aussi acteur du processus de développement. Cela contribue à consolider la confiance, à renforcer la stabilité et à jeter des bases durables pour la nation dans la nouvelle ère.

Le XIVe Congrès du Parti se tient à un moment où le pays nourrit une grande aspiration : devenir une nation développée à revenu élevé, dotée d’une société démocratique, équitable et civilisée. Il ne s’agit pas seulement d’un objectif économique, mais aussi d’une ambition portant sur la position et l’avenir de la nation vietnamienne sur la scène internationale.

Cette aspiration ne peut devenir réalité que si le Parti continue d’assumer fermement son rôle de direction, tout en sachant écouter, respecter et valoriser la force créative du peuple ; lorsque l’État, le marché et la société fonctionnent de manière harmonieuse et complémentaire ; et lorsque chaque citoyen ressent qu’il est une partie intégrante du processus de développement commun.

Le Congrès du Parti n’est pas seulement l’événement du Parti, mais celui de toute la nation. Chaque décision adoptée aujourd’hui façonnera le visage du pays pour de nombreuses années, voire pour plusieurs décennies à venir. Forts de leur confiance dans le courage politique, l’intelligence et le sens des responsabilités du Parti devant la nation et l’histoire, l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée est convaincu que ce Congrès ouvrira une nouvelle phase de développement pour le Vietnam - plus solide, plus inclusive et plus durable.

Nguyên Xuân Tuân/CVN