La Libye sollicite le soutien du Vietnam pour sa reconstruction nationale

L'ambassadeur du Vietnam en Égypte, accrédité en Libye, Nguyên Nam Duong, a officiellement présenté, le 17 janvier, au Palais présidentiel d’Abu Sitta à Tripoli, ses lettres de créance au président du Conseil présidentiel libyen, Muhammad Al-Menfi.

Cette cérémonie marque sa prise de fonctions officielles en tant qu’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire non résident du Vietnam auprès de la Libye.

Lors de la réception à l’issue de la cérémonie, le président du Conseil présidentiel, Muhammad Al-Menfi, a chaleureusement félicité le diplomate vietnamien pour sa nomination, tout en réaffirmant la volonté de son pays de consolider et de dynamiser les relations bilatérales entre la Libye et le Vietnam. Le dirigeant libyen a exprimé le souhait de renforcer la coopération avec le Vietnam dans des domaines tels que l’économie, le commerce, l’investissement et l’énergie. Il a notamment souligné l’aspiration de la Libye à bénéficier du soutien et du partage de l’expérience du Vietnam dans le processus de reconstruction nationale.

À cette occasion, M. Al-Menfi a assuré que la Libye "déroule le tapis rouge" aux investisseurs étrangers, y compris aux entreprises vietnamiennes, souhaitant opérer dans le pays.

Pour sa part, l'ambassadeur Nguyên Nam Duong s’est dit honoré par la confiance qui lui est accordée et a affirmé son engagement total à œuvrer pour l’élargissement et l’approfondissement des relations de coopération entre les deux pays.

Rappelant que l’amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Libye a été forgée et consolidée depuis plus d’un demi-siècle, le diplomate a estimé que les deux nations disposent encore d’un vaste potentiel de coopération. Il a exprimé le souhait que les deux pays continuent de se soutenir mutuellement au sein des forums multilatéraux, notamment dans le cadre des relations avec l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN). Il a également plaidé pour une intensification des échanges de délégations et une diversification des domaines de coopération bilatérale dans les temps à venir.

Auparavant, l'ambassadeur Nguyên Nam Duong avait remis la copie figurée de ses lettres de créance au directeur du département Asie-Australie du ministère libyen des Affaires étrangères.

Le Vietnam et la Libye ont officiellement établi leurs relations diplomatiques le 15 mars 1975. En 2024, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 156 millions de dollars.

VNA/CVN