Les habitants d’An Giang reçoivent des cadeaux du Parti et de l’État

Un grand nombre de personnes ayant contribué à la révolution, ainsi que des bénéficiaires de l’aide sociale, des retraités et d’autres groupes vulnérables, dans les 102 communes, quartiers et zones spéciales de la province d’An Giang, ont récemment accueilli avec joie les cadeaux offerts par le Parti et l’État.

À l’occasion de la célébration du XIVe Congrès du Parti et du Têt 2026, dans l’après-midi du 31 décembre, les communes, quartiers et zones spéciales de la province d’An Giang ont simultanément organisé la distribution de cadeaux en espèces (400.000 dôngs) aux habitants ne possédant pas de compte bancaire ou n’ayant pas intégré de compte sur l’application VNeID. Ces présents témoignent de la profonde sollicitude du Parti et de l’État envers les personnes ayant contribué à la révolution, les bénéficiaires de l’aide sociale, les retraités et d’autres groupes vulnérables, y compris les enfants orphelins, sans soutien familial ou vivant dans des orphelinats, etc.

Dans la commune d’Ô Lâm, afin d’assurer une distribution complète et rapide, le Comité populaire communal a mis en place 18 équipes de travail chargées de se rendre dans les 18 hameaux de la localité pour remettre directement aux habitants les cadeaux du Parti et de l’État.

Faisant partie des premières personnes à recevoir les cadeaux dans le hameau d’An Ninh (commune d’Ô Lâm), Trân Van Phu, fils d’un martyr, a déclaré avec émotion qu’il était très heureux de recevoir cette somme. En raison de son activité agricole et de l’absence de compte bancaire, dès le matin du 31 décembre, les cadres du hameau d’An Ninh se sont rendus directement à son domicile pour l’informer et l’inviter au point de distribution afin de recevoir le cadeau. Bien que modeste, ce présent témoigne de l’attention et de l’encouragement moral accordés aux habitants.

Pour des raisons de santé, l’invalide de guerre Trân Van An n’a pas pu se rendre au point de distribution pour recevoir le cadeau. Les cadres de la commune d’Ô Lâm et du hameau d’An Ninh l’ont donc apporté directement à son domicile. Ce geste illustre la profonde sollicitude du Parti et de l’État envers les personnes ayant contribué à la révolution.

"Moi et tout le monde sommes très heureux et touchés par ce présent. Ce n’est pas seulement un cadeau matériel, mais aussi un grand encouragement moral pour ma famille en particulier et pour l’ensemble de la population en général. Par ce geste, sont ravivés les aspirations, la confiance et la fierté nationale de chaque citoyen vietnamien, créant ainsi une base solide pour entrer ensemble dans une nouvelle ère de développement de la nation", a déclaré Trân Van An.

Nguyên Ngoc Ngân, cheffe du Bureau de la culture et des affaires sociales de la commune d’Ô Lâm, a indiqué que, afin de distribuer les cadeaux aux habitants en temps voulu, la commune avait utilisé le système de radiodiffusion local et le réseau social Zalo pour informer de l’opération de distribution. Pour les habitants vivant loin ou les personnes âgées, des cadres se sont rendus directement à leur domicile afin de transmettre l’information. Grâce à cette organisation, les habitants sont arrivés ponctuellement et la distribution s’est déroulée rapidement, dans une atmosphère enthousiaste.

"Dans la commune d’Ô Lâm, 2.435 personnes ont reçu des cadeaux du Parti et de l’État, dont 340 personnes ayant contribué à la révolution et 2.095 appartenant aux groupes bénéficiaires de l’aide sociale, aux retraités et à d’autres groupes vulnérables", a précisé Neáng Sâm Bô, vice-présidente du Comité populaire de la commune.

Dans d’autres communes et quartiers tels que Châu Dôc, An Phu, Long Xuyên, Binh Duc, My Thoi, Ba Chuc, Tri Tôn, Cho Vàm, Phu Hoà, la distribution des cadeaux a également été organisée de manière soignée et solennelle. Les habitants ont été informés et se sont rapidement rassemblés pour recevoir les présents dans un climat d’enthousiasme et de joie.

À l’échelle de toute la province d’An Giang, 245.672 personnes ont reçu des cadeaux, pour un montant total de plus de 98 milliards de dôngs.

