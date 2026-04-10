La propagande et la mobilisation des masses dans le nouveau contexte

À la suite du XIV e Congrès national du Parti, le pays est entré dans une nouvelle phase de développement, marquée par des ambitions plus élevées, plus affirmées et plus novatrices. L'objectif d'une croissance à deux chiffres n'est pas un simple indicateur économique, mais l'expression concrète d'une aspiration à un développement rapide et durable, visant à faire du Vietnam un pays à revenu intermédiaire supérieur d'ici 2030 et à concrétiser la vision d'une nation prospère, civilisée et heureuse.

>> Valorisation de la puissance médiatique et création du consensus social

>> Façonner une nouvelle pensée de développement et ouvrir l'ère de l'essor

>> Le secrétaire général appelle à consolider l’orientation idéologique au sein du Parti

Photo : VNA/CVN

Dans un monde en pleine mutation, marqué par une intense compétition stratégique entre grandes puissances, des conflits locaux, une guerre technologique, la transformation numérique et la transition écologique, et confronté à la mise en œuvre de politiques majeures au niveau national (rationalisation de l'appareil d'État, réforme du modèle de croissance, développement du secteur privé et amélioration de la qualité des ressources humaines), les défis auxquels sont confrontés l'ensemble du Parti et du système politique sont considérables. Dans ce contexte, la propagande et la mobilisation des masses occupent une place particulièrement importante, non seulement comme "front idéologique", mais aussi comme force motrice spirituelle, ciment social, force pionnière, force de co-exécution et force de suivi de la mise en œuvre pratique et de synthèse des résultats. Les nouvelles exigences imposent à la propagande et à la mobilisation des masses de passer d'une posture d'"explication et de propagande" à une posture de "pilotage, de construction, d'accompagnement et d'inspiration du développement", contribuant directement à la réalisation des objectifs stratégiques du pays.

Sensibiliser le public et unifier la volonté : fondements d'un développement novateur

L'une des priorités majeures de la propagande est d'orienter la prise de conscience sociale quant à l'objectif d'une croissance à deux chiffres, en veillant à ce que l'ensemble du Parti, l'ensemble du peuple et l'ensemble des forces armées comprennent correctement, profondément et avec confiance la voie de développement choisie par le Parti.

La croissance à deux chiffres ne se résume pas à une simple augmentation de la production, mais repose surtout sur une croissance fondée sur la productivité, la science et la technologie, l'innovation, la transformation numérique et la qualité des ressources humaines. Cela représente un changement fondamental dans la conception du développement, nécessitant une transition synchronisée de la prise de conscience à l'action.

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Le travail de propagande doit contribuer à clarifier que la croissance rapide doit être durable, en harmonisant le développement économique avec la culture, la société et l'environnement ; que le développement économique doit être lié au progrès social et à l'équité ; et que le peuple doit être au centre, acteur, finalité et moteur du développement. Parallèlement, il est nécessaire de combattre résolument les manifestations de complaisance, de stagnation, de peur de l'innovation, d'une mentalité de "sécurité", de déni de responsabilité et d'idées fausses sur le rôle d'une économie de marché à orientation socialiste.

L'expérience montre que toute avancée en matière de développement commence par celle dans la pensée. C'est pourquoi le travail de propagande doit véritablement devenir une force pionnière pour libérer la pensée et éveiller les aspirations de toute la société.

Créer un système de valeurs de développement, socle d'une société prospère

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Pour assurer une croissance rapide sans sacrifier les valeurs fondamentales, il est nécessaire de construire et de diffuser un système de valeurs pour le développement national dans cette nouvelle ère, incluant : le patriotisme, la discipline, la créativité, l'intégrité, la responsabilité et l'efficacité. Le travail de propagande doit jouer un rôle central dans la formation des normes de valeurs sociales, le lien entre développement économique et développement culturel, et la construction d'une citoyenneté vietnamienne épanouie.

Dans le contexte d'une économie de marché et d'une forte intégration internationale, sans un socle de valeurs solide, la société risque de sombrer dans un développement déséquilibré, une course effrénée au matérialisme et un déclin moral. Par conséquent, l'élaboration d'un système de valeurs n'est pas seulement un enjeu culturel, mais aussi une nécessité stratégique pour le développement durable du pays.

Libérer les ressources intellectuelles pour le développement économique

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Le principal obstacle aujourd'hui réside non seulement dans les institutions ou les ressources matérielles, mais aussi dans la conception du développement. Le travail de propagande doit donc contribuer à clarifier et à diffuser l'idée que le secteur privé est le principal moteur de l'économie et que l'économie d'État joue un rôle de premier plan. Tous les secteurs économiques sont égaux devant la loi et se développent de concert pour le bien de la nation. Parallèlement, il est essentiel d'encourager fortement l'esprit d'entreprise, l'innovation et la création légitime de richesse ; d'oser penser, d'oser agir et d'oser assumer la responsabilité du bien commun. C'est le processus de libération des ressources sociales à la racine, c'est-à-dire de la pensée et de la motivation humaines.

Construire un consensus social pour la réforme institutionnelle

Les réformes majeures de la structure organisationnelle, la décentralisation, la transformation numérique, le développement de l'économie verte, l'économie numérique… auront un impact profond sur toutes les couches de la population. La propagande doit évoluer radicalement, passant du "lobbying administratif" au dialogue, à l'écoute, à la persuasion et à l'accompagnement des citoyens et des entreprises. Nous devons faire comprendre à la population : pourquoi la réforme est-elle nécessaire ? Quels avantages apportera-t-elle ? Quel est le rôle de chacun dans ce processus de développement ? Le consensus social est une condition sine qua non à la réussite des grandes orientations politiques du Parti et de l'État.

Prendre proactivement le contrôle du cyberespace

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À l’ère du numérique, le cyberespace est devenu un front particulièrement important. De ce fait, la propagande doit évoluer d’un rôle passif à un rôle actif pour orienter l’information et façonner l’opinion publique, en utilisant les technologies numériques et l’intelligence artificielle pour analyser et anticiper les tendances sociales, et en construisant un écosystème médiatique officiel dominant solide et attractif. Parallèlement, il est crucial de combattre résolument les points de vue erronés et hostiles, notamment les informations qui déforment les orientations du Parti en matière de développement économique, ses politiques sociales et son rôle de dirigeant. Dans ce nouveau contexte, la protection du fondement idéologique du Parti est essentielle à la préservation de la stabilité politique, condition sine qua non du développement.

Lier le travail de propagande au développement humain

Le développement a pour but ultime l'épanouissement des personnes. C'est pourquoi la propagande doit être étroitement liée aux domaines de l'éducation et de la formation, de la santé, ainsi que des sciences et des technologies. Il est essentiel de cultiver au sein de la société le goût d'apprendre tout au long de la vie, le respect du savoir et l'encouragement de la créativité. Une société apprenante et une économie du savoir sont les fondements d'une croissance forte et durable.

Exploiter la force de l'unité nationale, ressource décisive

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Le travail de mobilisation des masses doit se poursuivre afin de réveiller et de promouvoir la force de l'unité nationale, considérée comme la ressource endogène la plus importante. Il est donc nécessaire de renforcer le dialogue avec le peuple, de promouvoir le rôle des intellectuels, des entrepreneurs et des Vietnamiens de l'étranger, et de bâtir une solide base de soutien populaire. Lorsque le peuple est uni et que la confiance est renforcée, toutes les difficultés peuvent être surmontées et tous les objectifs atteints.

Innover dans les méthodes de propagande et la communication politique

Dans ce nouveau contexte, les méthodes de propagande doivent être profondément réformées : passer d'une interaction unidirectionnelle à une interaction multidirectionnelle ; des canaux traditionnels aux plateformes numériques multicanales ; de l'information générale à une information personnalisée. Parallèlement, il est nécessaire de mener des campagnes de communication d'envergure sur la transformation numérique, le développement d'une économie verte, l'innovation et la construction d'une société heureuse. Cela permettra de garantir que les politiques du Parti et de l'État s'intègrent véritablement dans la vie quotidienne et se traduisent par des actions concrètes de chaque citoyen.

Renforcer le contrôle idéologique et la discipline au sein du Parti

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Le travail d'inspection et de contrôle doit permettre de prévenir proactivement les signes de dégradation dès leur apparition et à distance, et de détecter et traiter rapidement les infractions ; de combiner les méthodes d'inspection traditionnelles et l'application des technologies numériques. L'objectif est de maintenir l'unité et la cohésion au sein du Parti et de renforcer la confiance du peuple envers celui-ci.

L'ambition d'une croissance à deux chiffres et la construction d'une société prospère, civilisée et heureuse constituent une haute aspiration, exigeant les efforts conjugués de l'ensemble du Parti, de l'ensemble du peuple et de l'ensemble des forces armées. Dans cette perspective, la propagande et la mobilisation des masses ne doivent pas se limiter à un rôle de passerelle, mais devenir un véritable guide idéologique, une source d'inspiration pour le développement, un vecteur de cohésion et de mobilisation des forces de toute la société. En s'appuyant sur les traditions glorieuses et en innovant résolument dans la réflexion et les méthodes d'action, la propagande et la mobilisation des masses contribueront assurément de manière significative à la réalisation de l'aspiration au développement national, conduisant le Vietnam sur la voie du développement, vers l'idéal d'un peuple prospère, d'une nation forte, de la démocratie, de la justice et de la civilisation.

Nguyên Tùng/CVN