Jeunesse en action, moteur du renouveau national

Depuis 22 ans, le Mois de la jeunesse s’est imposé comme un rendez-vous majeur de l’engagement citoyen. Cette année encore, une génération tournée vers l’avenir se mobilise, portant par l’innovation et l’action l’élan d’une nouvelle phase de développement du pays.

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Photo : VNA/CVN

Depuis l’instauration du mois de mars comme celui de la jeunesse, les organisations de l’Union de la jeunesse à tous les niveaux ont déployé, de manière proactive et continue, une multitude d’activités innovantes et attractives, mobilisant des centaines de millions de jeunes. L’importance de cet événement ne se reflète pas seulement dans les milliers de projets réalisés, mais aussi dans son rôle de levier structurant dans la conduite des actions de l’Union.

Le Mois de la jeunesse constitue un cadre mobilisateur invitant les jeunes à relever des défis nouveaux, notamment dans les zones reculées et frontalières. Il offre un terrain d’expression où la jeunesse affirme son rôle de force créative de premier plan, contribuant activement au développement socio-économique et à la défense nationale. Il permet également aux autorités et à la société de renforcer leur attention à l’éducation, à la protection et à l’épanouissement des jeunes.

Dans la continuité de cet héritage, l’édition 2026 met l’accent sur la mise en œuvre de deux grands mouvements d’émulation : d’une part, l’innovation, le développement des sciences et technologies, la transformation numérique et la transition verte ; d’autre part, le dynamisme du secteur privé et l’amélioration de l’efficacité des entreprises publiques.

Force de changement

Photo : VNA/CVN

Lors du lancement officiel à Hà Tinh (Centre), Bùi Quang Huy, premier secrétaire du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, a appelé les unités à se concentrer sur deux axes majeurs : innover dans les contenus et les méthodes d’action en intégrant davantage le numérique, et renforcer les activités de volontariat et de sécurité sociale, notamment dans les 248 communes frontalières, à travers la stratégie dites des “trois liaisons” (forces, localités, communautés).

Prenant la parole lors de la cérémonie, Pham Thi Thanh Trà, secrétaire du Comité central du Parti et vice-Première ministre, a souligné que 2026 constitue la première année de mise en œuvre de la Résolution du XIVe Congrès national du Parti, définissant une vision stratégique pour un Vietnam prospère et moderne. Cette année est également marquée par les élections des députés de l’Assemblée nationale de la XVIe législature et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

Elle a insisté sur le rôle pionnier de la jeunesse dans l’innovation, la créativité et le service à la nation : “Il ne s’agit pas seulement d’un mouvement, mais d’un élan puissant, concret et simultané dans tous les domaines, créateur de valeurs réelles et de changements tangibles”.

Chaque projet doit ainsi répondre aux besoins locaux, encourager l’entrepreneuriat innovant et s’inscrire dans l’économie circulaire. Les jeunes sont appelés à “oser penser autrement, oser agir et assumer leurs responsabilités”, tout en renforçant leur engagement envers le Parti et l’État.

La jeunesse est également invitée à jouer un rôle moteur dans la promotion des sciences et technologies, de l’innovation et de la transformation numérique, tout en contribuant à l’amélioration du service public et à la construction de zones rurales modernes et de villes civilisées.

Dans un contexte marqué par l’essor de l’économie numérique et du savoir, la vice-Première ministre a encouragé les jeunes à nourrir de grandes ambitions, à innover et à s’engager pleinement. L’entrepreneuriat doit ainsi devenir un levier de création de valeur, d’emplois et de développement durable.

Par ailleurs, les activités doivent être étroitement liées à la construction du Parti et du système politique, afin de renforcer la confiance et l’engagement des jeunes. L’objectif est également d’identifier et de former des talents appelés à rejoindre les rangs du Parti.

Les organisations de jeunesse sont invitées à appliquer le principe dit des “cinq clartés” : objectifs clairs, contenus clairs, produits clairs, responsabilités claires et efficacité claire.

Le Mois de la jeunesse 2026 fixe des objectifs ambitieux : mobiliser deux millions de bénévoles, concrétiser 10.000 initiatives, planter un million d’arbres et réunir 600 milliards de dôngs de crédits pour l’entrepreneuriat. Il prévoit également des actions de volontariat dans les 248 communes frontalières et un soutien direct à 100.000 enfants défavorisés.

Dans ce cadre a été lancé le “Têt de plantation d’arbres” du printemps 2026. Face aux défis climatiques, chaque nouvelle pousse est perçue comme un engagement concret en faveur de l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050.

Photo : VNA/CVN

Jeunesse connectée, actrice du changement Plus d’un million de jeunes Vietnamiens ont participé, le 19 mars, au forum “Voix des jeunes et actions de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh”. Connecté via plus de 16.000 points d’accès en ligne, l’événement illustre le dynamisme croissant des nouvelles générations au service du développement national. Organisé par le Secrétariat du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, ce dialogue visait à renouveler les méthodes d’action de l’organisation face aux exigences contemporaines, tout en renforçant le rôle pionnier de la jeunesse dans une nouvelle phase de développement. Selon le premier secrétaire du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, Bùi Quang Huy, ce forum intervient à un moment charnière, marqué par le succès du XIVe Congrès national du Parti et des élections des députés de l’Assemblée nationale de la XVIe législature et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031. Il coïncide également avec le 95e anniversaire de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh (26 mars 1931). Témoignant de cet engouement, plus de 71.000 questions et propositions ont été adressées aux organisateurs, soit près de sept fois plus que l’année précédente. Il a souligné que la nouvelle phase de développement du Vietnam exige une croissance rapide et durable, fondée sur la maîtrise des sciences et technologies, ainsi que sur l’accélération de l’innovation et de la transformation numérique. Dans ce contexte, la jeunesse est appelée à jouer un rôle central, soutenue par un renforcement des mécanismes d’accompagnement et d’orientation de l’Union.

Huong Linh/CVN