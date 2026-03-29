Aux confins du pays, l’engagement d’un jeune officier

Diplômé de l’École des officiers politiques de Hanoï, le lieutenant Nguyên Truong Minh a choisi l’île de Hòn Khoai, à Cà Mau, avant poste du Sud, comme affectation. Figure inspirante pour ses jeunes frères d’armes, il apporte aussi un soutien précieux aux pêcheurs.

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Photo : G.B/CVN

Sorti de l’École des officiers politiques à Hanoï, le lieutenant Nguyên Truong Minh, chef adjoint de l’Équipe de mobilisation des masses et secrétaire adjoint de la section de l’Union de la jeunesse du poste de garde frontière de Hòn Khoai, a rejoint les Forces de garde frontière de la province de Cà Mau.

Ses premières années de service, passées dans plusieurs unités de la région, ont constitué pour lui une véritable “école de terrain”, forgeant son expérience et son caractère dans l’environnement exigeant des frontières.

Envoyé sur l’île de Hòn Khoai (commune de Ðât Mui, province de Cà Mau), il considère cette mission comme “à la fois un défi et un honneur pour un jeune soldat”. Défendre cette zone maritime et insulaire sacrée, située à l’extrémité méridionale du pays, représente pour lui bien plus qu’un devoir : Hòn Khoai est devenu une “maison” familière, un lieu d’attachement où sa jeunesse s’épanouit durablement.

Dans ses fonctions, Minh, en collaboration avec le Comité exécutif de la section de l’Union de la jeunesse, veille à maintenir avec efficacité de nombreux activités et mouvements destinés aux jeunes membres de l’unité.

Resserrer les liens avec les pêcheurs

Des séances thématiques, des échanges culturels et sportifs, ainsi que des espaces de loisirs sains sont régulièrement organisés pour les officiers et soldats. Liées aux grandes fêtes nationales et militaires, ces activités renforcent la cohésion et la solidarité au sein de l’unité, tout en aidant les jeunes à développer leur résilience et leur sens des responsabilités dans l’environnement insulaire éloigné.

Outre son rôle auprès de la jeunesse, Minh est également chef adjoint de l’Équipe de mobilisation des masses, chargée de sensibiliser et de suivre les activités des pêcheurs dans la zone maritime placée sous son contrôle. Avec ses frères d’armes, il rencontre régulièrement les pêcheurs pour leur rappeler les réglementations sur l’exploitation des ressources halieutiques, notamment la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), et les orienter afin qu’ils n’enfreignent pas les eaux territoriales étrangères.

Fort de son expérience de terrain, il a contribué à mettre en place plusieurs modèles efficaces : abris sûrs pour les bateaux de pêche, conseils aux pêcheurs afin d’éviter toute incursion dans les eaux étrangères, équipes de réparation gratuite de moteurs, ou encore “marchés à zéro đồng”. Ces initiatives permettent aux pêcheurs de prendre la mer en toute sérénité, tout en consolidant le “front de la volonté du peuple” dans les zones maritimes et insulaires de première ligne. Elles offrent un soutien concret aux communautés côtières et renforcent les liens étroits entre les garde frontières et les habitants locaux.

Parallèlement à ses missions quotidiennes, l’officier participe activement aux concours organisés à différents niveaux. Les nombreuses distinctions qu’il a remportées témoignent de ses efforts constants, de ses capacités de recherche et de sa créativité, affirmant ainsi la valeur et la détermination d’un jeune soldat.

Il a notamment reçu un prix d’encouragement lors du 5e concours interarmées de dissertation politique sur la défense des fondements idéologiques du Parti et la réfutation des opinions erronées, en 2025, ainsi qu’un prix B décerné par le Commandement des garde frontières.

Il s’est également vu décerner le deuxième prix du concours consacré au 80e anniversaire de la Journée traditionnelle de la Police populaire et au 20e anniversaire de la Fête nationale de la défense de la sécurité de la Patrie.

Par ailleurs, Minh a obtenu des prix d’encouragement lors du concours dédié au 80e anniversaire de la Journée traditionnelle de l’État major général de l’Armée populaire du Vietnam, ainsi qu’à celui de conception d’affiches et de supports visuels célébrant les 80 ans des forces armées vietnamiennes.

Au cours de l’année, l’Équipe de mobilisation des masses a été distinguée comme unité exemplaire, tandis que lui même s’est vu décerner le titre de “Soldat d’élite” au niveau local dans le cadre du mouvement d’émulation “Déterminés à gagner”, ainsi que de nombreuses autres distinctions.

Sur l’île de Hòn Khoai, où l’air marin et le soleil ardent mettent constamment les hommes à l’épreuve, le dévouement de ce jeune officier constitue une source d’inspiration pour ses frères d’armes au sein de l’unité.

Dans les temps à venir, une fois achevés des projets stratégiques tels que le port de Hòn Khoai et la route reliant l’île au continent, cet avant poste insulaire bénéficiera de meilleures conditions logistiques et techniques. Il est appelé à devenir un pôle d’excellence en matière d’économie et de défense à l’extrême sud du pays. Là bas, des soldats comme Nguyên Truong Minh, portés par leur dévouement et l’enthousiasme de la jeunesse, continueront jour et nuit à veiller sur la mer et l’île, consacrant leurs plus belles années à la défense de la souveraineté maritime et insulaire sacrée de la Patrie.

Gia Bách - Thu Huong/CVN







