Vers une stratégie énergétique durable

Face à la volatilité des marchés mondiaux, le Vietnam renforce sa gouvernance énergétique. Entre régulation des prix, sécurisation de l’approvisionnement et accélération de la transition verte, les autorités multiplient les initiatives pour garantir la disponibilité des carburants et préserver la stabilité macroéconomique.

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Photo : VNA/CVN

La Conclusion N°14 du 20 mars 2026 du Politburo du Parti sur les tâches et solutions visant à garantir l’approvisionnement en carburant et la stabilité des prix, afin de répondre aux exigences du développement socio économique dans le nouveau contexte, fait suite à l’examen de l’évolution des cours énergétiques affectés par les conflits au Moyen Orient et dans d’autres régions.

Premièrement, la Permanence du Comité du Parti au sein du gouvernement est chargée de donner des instructions urgentes aux organes compétents afin qu’ils surveillent de près la situation, anticipent l’évolution de l’offre et de la demande ainsi que des prix mondiaux des carburants, afin d’élaborer de manière proactive des scénarios de réponse efficaces.

Il est également envisagé de recourir rapidement aux instruments fiscaux (impôts, taxes, frais, dépenses et avances budgétaires), monétaires (soutien aux taux d’intérêt, accès aux prêts et aux devises étrangères), ainsi qu’à la politique commerciale et de gestion des prix.

Ces dispositifs doivent être associés à un renforcement des mesures d’inspection et de contrôle, à un durcissement de la lutte contre la contrebande, à une gestion stricte des principaux négociants et commerçants, ainsi qu’à une lutte ferme contre la spéculation par accumulation de marchandises, l’accaparement à des fins lucratives et la fraude commerciale.

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Il convient par ailleurs d’encourager les économies d’énergie afin de garantir un approvisionnement stable, de minimiser les fluctuations des prix des matières premières et des combustibles sur le marché intérieur, lesquelles ont des répercussions négatives sur les activités productives et commerciales des entreprises, les moyens de subsistance de la population, la stabilité macroéconomique, la sécurité et l’ordre social.

Il importe de signaler sans délai aux services compétents les problèmes nécessitant des directives ou une intervention de niveau supérieur, et d’accélérer l’élaboration d’une stratégie nationale pour l’approvisionnement et la constitution de réserves à long terme de matières premières et de carburants.

Deuxièmement, les Comités du Parti des ministères des Affaires étrangères, de l’Industrie et du Commerce, ainsi que des Finances, sont chargés d’enjoindre aux organismes compétents d’engager un dialogue avec les partenaires étrangers afin de faciliter les achats par les entreprises nationales, garantissant ainsi un approvisionnement suffisant pour les activités de production et commerciales.

Troisièmement, les autorités centrales et locales sont invitées à diriger et orienter les agences, organisations, secteurs et unités subordonnés afin qu’ils comprennent et appliquent pleinement les directives du Comité central et du Politburo du Parti en matière de développement socio économique, de garantie de la défense et de la sécurité nationales. Il s’agit de promouvoir l’unité pour surmonter les difficultés et maintenir la détermination à atteindre une croissance économique à deux chiffres en 2026 et au delà, contribuant ainsi à la mise en œuvre réussie des résolutions des congrès du Parti à tous les niveaux.

De son côté, le gouvernement intensifie les contrôles pour lutter contre la contrebande, la spéculation et les pratiques frauduleuses susceptibles de perturber les marchés de l’énergie. Les opérateurs du secteur pétrolier font l’objet d’une surveillance accrue, dans un contexte où la transparence des circuits de distribution constitue désormais un enjeu stratégique.

Lors d’une réunion de la Permanence du gouvernement, le 21 mars, le Premier ministre Pham Minh Chinh a insisté sur la nécessité de combiner mesures d’urgence et stratégies de long terme.

Ses priorités : prévenir toute rupture d’approvision-nement énergétique, stabiliser l’économie et garantir des conditions de vie dignes pour la population.

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Saluant la mobilisation des ministères et des entreprises publiques concernées, il a rappelé que la situation demeurait imprévisible et a appelé à agir avec fermeté et flexibilité, en évitant les politiques de court terme susceptibles de compromettre la durabilité du modèle énergétique.

Le chef du gouvernement a fixé quatre objectifs principaux : ne laisser survenir aucune pénurie d’énergie et de carburants pour la production, le commerce et la consommation ; assurer la stabilité politique, économique et sociale, tout en améliorant les conditions de vie ; soutenir une croissance à deux chiffres en 2026 et au delà ; maîtriser les risques liés aux tensions géopolitiques et aux chocs de prix.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce est chargé de suivre de près les marchés afin d’élaborer des scénarios adaptés à différents niveaux de tension et d’assurer un approvisionnement continu en carburants et électricité. Il doit également se coordonner avec celui des Finances pour gérer les prix de manière transparente, efficace et conforme à la loi.

Le ministère des Finances est appelé à mobiliser les outils budgétaires pour stabiliser le marché et contrôler l’inflation, tout en définissant une stratégie nationale d’approvisionnement et de stockage des matières premières et des combustibles, sur des horizons à court et à long termes.

La Banque d’État du Vietnam doit faciliter l’accès au crédit et aux devises pour les entreprises du secteur énergétique, en particulier les raffineries, les importateurs de pétrole et les producteurs d’électricité.

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Parallèlement, citoyens et entreprises sont invités à économiser l’énergie, à privilégier les transports publics, les véhicules électriques et les biocarburants. Cette exigence s’inscrit dans une logique plus large d’efficacité énergétique et de réduction des émissions.

Les groupes énergétiques nationaux doivent assurer une production continue et optimale afin de renforcer l’approvisionnement du marché intérieur. À ce jour, les cours des carburants demeurent inférieurs à ceux de la plupart des pays de la région, constituant ainsi un levier important pour la stabilité sociale.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a récemment signé la Directive No9 relative aux économies d’énergie, à la promotion de la transition énergétique et au développement des transports électriques.

Dans ce texte, le chef du gouvernement souligne la nécessité de mettre en œuvre des mesures drastiques d’efficacité énergétique, considérées comme une solution essentielle pour réduire la pression sur l’approvisionnement dans un contexte de marchés mondiaux instables.

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Parmi les axes retenus figurent : l’investissement dans l’innovation technologique et les équipements à haute performance énergétique ; l’optimisation des systèmes de production industriels ; le renforcement de la récupération et de la réutilisation de la chaleur résiduelle ; l’application des technologies numériques à la gestion de l’énergie.

La directive donne la priorité aux économies d’énergie dans plusieurs secteurs fortement consommateurs : sidérurgie, cimenterie, chimie, pâte à papier, bière et boissons non alcoolisées, plasturgie, textile et agroalimentaire.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce est chargé de finaliser le cadre de mécanismes, politiques, normes et réglementations techniques relatifs à l’efficacité énergétique. Il doit élargir la liste des véhicules et équipements soumis à l’étiquetage énergétique obligatoire et définir un niveau minimal de performance.

D’ici le deuxième trimestre 2026, les autorités devront renforcer le contrôle de l’application de la réglementation sur les économies d’énergie, en particulier pour les grands consommateurs et les établissements d’exploitation, de transformation et de transport d’essence, de pétrole et de charbon.

Thúy Hà/CVN