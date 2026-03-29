Jeunes et travailleurs unis dans la solidarité

À Hô Chi Minh Ville, le Mois de la jeunesse 2026 mobilise les nouvelles générations autour d’initiatives concrètes. L’accent est mis sur la solidarité avec les travailleurs et sur des actions de terrain répondant aux besoins réels des communautés locales.

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Le Mois de la jeunesse 2026 a été officiellement lancé à Hà Tinh (Centre) par l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh (UJCH), avec une série d’initiatives dynamiques et ancrées dans les réalités locales. Placée sous le mot d’ordre “Fêter le Têt avec sobriété, reprendre rapidement le travail, entrer immédiatement dans l’action”, cette campagne à Hô Chi Minh-Ville s’inscrit dans le cadre du 95ᵉ anniversaire de la fondation de l’UJCH, le 26 mars 1931.

Dès la fin des congés du Nouvel An lunaire, les antennes de l’Union à Hô Chi Minh-Ville se sont mobilisées avec responsabilité et créativité pour préparer ce rendez-vous. Fort de plus de 20 ans d’existence, le Mois de la jeunesse s’est imposé comme une vaste campagne politique de mobilisation à l’échelle de tout le système de l’UJCH.

Ce temps fort est devenu un moment privilégié pour mettre en valeur l’esprit d’initiative, le volontariat et la créativité des jeunes. À travers des actions de terrain, ils contribuent directement au développement durable de la ville et renforcent leur rôle dans la vie socio-économique. Le Mois de la jeunesse n’est plus seulement une série d’événements symboliques : il constitue désormais un cadre concret où la jeunesse peut affirmer son engagement et son utilité au service de la collectivité.

Selon Nguyên Ðang Khoa, secrétaire adjoint de l’antenne de l’UJCH à Hô Chi Minh-Ville, l’un des axes majeurs du Mois de la jeunesse 2026 est le programme “Intellectuels et jeunes scientifiques volontaires”, organisé pour la 17ᵉ fois. Cette initiative mobilise des équipes spécialisées qui mettent leurs compétences au service de la communauté, en particulier pour renforcer les capacités numériques et accompagner la transformation digitale.

Des actions ancrées localement

Parallèlement, le programme “Soutien aux travailleurs” accompagne les jeunes ouvriers en facilitant leur retour à l’emploi après le Têt. Il contribue aussi à l’amélioration de leurs conditions de vie, tant matérielles que morales, renforçant ainsi leur stabilité professionnelle et leur place dans la société.

Dès le lancement, les activités ont été déployées simultanément dans l’ensemble de la ville. Les organisations de jeunesse ont engagé de nombreux projets visant à promouvoir la civilisation urbaine et à soutenir l’édification de la Nouvelle ruralité. Lors dela première phase, 67 chantiers ont été menés : traitement des points noirs de pollution, assainissement des canaux, retrait de panneaux publicitaires non conformes et amélioration des espaces verts dans plusieurs quartiers.

L’édition 2026 se distingue par son caractère concret et son ancrage territorial. Dans les zones situées au nord de Hô Chi Minh-Ville, une série d’activités a été organisée en réponse directe aux besoins des habitants, traduisant une mise en œuvre résolue des programmes.

Dans le cadre du service militaire, des camps ont été organisés pour plus de 1.400 jeunes appelés à accomplir leurs obligations. Ceux-ci ont rejoint l’armée avec détermination et sens des responsabilités, encouragés par les organisations de la jeunesse qui leur ont remis des centaines de cadeaux en signe de soutien.

L’attention portée aux jeunes ouvriers reste une priorité. Nguyên Pham Duy Trang, secrétaire du Comité central de l’UJCH, s’est rendue dans plusieurs lieux de résidence pour écouter leurs difficultés et recueillir leurs propositions. Ces rencontres, organisées dans une atmosphère de proximité, ont mis en avant des attentes liées à l’amélioration des conditions de vie, au développement d’activités culturelles et sportives, ainsi qu’au renforcement du soutien juridique. Au-delà de l’accompagnement moral, des aides concrètes ont été distribuées sous forme de dons et de soutiens directs, contribuant à améliorer le quotidien et à renforcer le lien entre les jeunes ouvriers et les organisations de jeunesse.

La dimension sanitaire constitue également un volet essentiel. Des programmes de consultation médicale gratuite, menés en coordination avec les associations de jeunes médecins, ont permis à plus de 1.200 personnes de bénéficier de soins et de médicaments dans plusieurs localités, notamment Bàu Bàng, Phuoc Thành et An Long. Parallèlement, des actions ont été déployées pour renforcer la sécurité routière et l’ordre public aux abords des écoles et des gares routières.

Le Mois de la jeunesse 2026 se distingue par une intégration renforcée des technologies dans les activités de l’Union. L’accent est mis sur la transformation numérique, afin d’améliorer la qualité des actions, de valoriser les compétences des jeunes, notamment dans les domaines techniques, et de traduire les initiatives en réalisations concrètes au service de la société.

Organisation et priorités

Les activités s’articulent autour de trois priorités : la transition digitale au sein de l’Union, la protection de l’environnement et l’adaptation au changement climatique, ainsi que la garantie du bien-être social. Chaque axe est mis en œuvre en lien étroit avec les besoins des localités, privilégiant des actions efficaces et directement applicables.

Le calendrier du Mois de la jeunesse à Hô Chi Minh-Ville est structuré en deux phases. La première, du 28 février au 15 mars, a été consacrée au lancement des activités et à la sensibilisation autour des élections des députés de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031. La seconde, du 16 au 31 mars, est dédiée aux actions intensives et aux activités commémoratives du 95ᵉ anniversaire de l’UJCH.

Le Mois de la jeunesse 2026 affirme l’engagement des jeunes pour la solidarité, l’innovation et le développement durable de la société.

ÐAN THANH/CVN