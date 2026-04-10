Top 17 mondial : le Vietnam séduit la jeunesse

Le Vietnam se hisse à la 17ᵉ place des plus beaux pays du monde, selon Condé Nast Traveler, suscitant fierté nationale et nouvel élan d’exploration chez les jeunes.

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Photos : Nguyên Thành/VNA/CVN

Récemment, Condé Nast Traveler a classé le Vietnam au 17ᵉ rang des 28 plus beaux pays du monde, devant le Royaume-Uni (19ᵉ) et l’Italie (24ᵉ). Ce palmarès repose sur l’évaluation des rédacteurs et experts du tourisme, ainsi que sur les retours d’expérience de voyageurs internationaux. Une reconnaissance qui a particulièrement enthousiasmé les jeunes Vietnamiens passionnés de découverte et d’aventure.

Amatrice de voyages et de paysages naturels, Nguyên Thi Nga (30 ans, domiciliée à Hô Chi Minh-Ville) effectue chaque année deux à trois escapades à travers le pays. Des sites comme Ky Co - Eo Gio, la baie de Vinh Hy, Huê ou encore Hà Giang ne cessent de l’émerveiller par leur beauté, tantôt majestueuse, tantôt poétique.

Photo : Nguyên Thành/VNA/CVN

"Le Vietnam est magnifique ! Être dans le top 17 mondial est une immense fierté. Si vous en avez l’occasion, partez à la découverte pour mesurer à quel point notre pays est beau", confie-t-elle.

Même enthousiasme chez Hô Nhu Phuong Thao (30 ans), employée d'une banque étrangère à Hô Chi Minh-Ville. Pour elle, voyager constitue aussi un moyen de relâcher la pression du quotidien. Passionnée d’exploration, elle recommande régulièrement à ses amis étrangers des destinations vietnamiennes.

"Je suis très fière d’être Vietnamienne. Ce classement me donne encore plus envie de découvrir de nouveaux horizons dans mon propre pays", souligne-t-elle.

Selon les données du ministère des Finances, le Vietnam a accueilli près de 4,7 millions de visiteurs internationaux au cours des deux premiers mois de 2026, soit une hausse de 18,1% en glissement annuel. Ces chiffres confirment l’attractivité croissante du pays.

La reconnaissance parmi les plus beaux pays du monde devrait constituer un puissant levier, tant pour stimuler le tourisme domestique que pour attirer davantage de visiteurs étrangers.

D’après la docteure Nguyên Thu Thuy, enseignante-chercheuse en tourisme à l'Université nationale de Hanoï, cette dynamique repose en partie sur un facteur psychologique clé : la fierté nationale.

"Ce sentiment constitue un moteur très concret, notamment chez les jeunes, sensibles aux tendances et à l’influence des réseaux sociaux. Lorsque ces informations circulent largement, elles suscitent un effet d’entraînement : chacun veut découvrir par lui-même la beauté de son pays", analyse-t-elle.

Elle souligne également que le tourisme chez les jeunes ne se limite plus au repos : il devient un moyen de produire du contenu, de partager des expériences et d’affirmer son identité. "Chaque jeune peut ainsi devenir un véritable ambassadeur informel du tourisme, notamment sur les plateformes numériques", ajoute-t-elle.

Toutefois, cette fierté doit s’appuyer sur des expériences à la hauteur des attentes. Des services de qualité insuffisante, des problèmes environnementaux ou des pratiques commerciales abusives pourraient rapidement transformer l’enthousiasme en déception.

Selon l’experte, cette distinction offre au Vietnam au moins trois avantages majeurs : Une promotion internationale gratuite, avec une forte visibilité médiatique ; un renforcement de la confiance des touristes grâce à la reconnaissance d’une source crédible et une incitation à améliorer la qualité des services pour répondre à des attentes accrues.

"Ce type de classement ouvre des opportunités, mais la fidélisation des visiteurs et l’augmentation de leurs dépenses reposent avant tout sur la qualité réelle des services, des politiques de visa attractives et une offre touristique diversifiée. C’est là que réside l’enjeu à long terme", conclut-elle.

Mai Cat - Câm Sa/CVN



