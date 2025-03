Vers des relations économiques et commerciales équilibrées et durables avec les États-Unis

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam souhaitait et s'efforçait de promouvoir des relations économiques et commerciales équilibrées, harmonieuses et durables avec les États-Unis.

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant vietnamien, a reçu le 18 mars à Hanoï, une délégation du Conseil des affaires États-Unis - ASEAN (USABC) et près de 60 grandes entreprises américaines, en visite de travail au Vietnam, affirmant que le Vietnam considérait toujours les États-Unis comme un partenaire d’importance stratégique et de premier plan, notamment en termes d'économie, de commerce et d'investissement.

Il a souhaité que les investisseurs américains continuent d'augmenter leurs nouveaux investissements et d'élargir leurs investissements au Vietnam, en particulier dans les domaines importants tels que l'énergie, la haute technologie, les semi-conducteurs, l'IA, l'aviation, l'aérospatiale et la réponse au changement climatique.

Les dirigeants de l'USABC et les entreprises américaines ont hautement apprécié les réalisations, le grand potentiel de développement ainsi que l'environnement de l'investissement et des affaires du Vietnam, et apprécié le gouvernement et le Premier ministre personnellement, pour avoir toujours soutenu et réglé les difficultés pour les entreprises, y compris les entreprises américaines.

Les entreprises américaines ont déclaré qu'elles souhaitaient et étaient prêtes à investir et à accroître leurs investissements au Vietnam dans la transformation verte, la transformation numérique et l'économie circulaire, l'énergie, la haute technologie, les semi-conducteurs, la transformation numérique, l'intelligence artificielle, les données, l'aviation, la logistique, la finance, les télécommunications, la santé, la transformation des aliments, le tourisme, l'éducation, l'agriculture, etc.

Elles s’attendent à ce que le Vietnam continue de réformer ses procédures administratives ; d’assurer la cohérence et la stabilité des réglementations juridiques ; d’avoir des politiques préférentielles pour encourager l'investissement dans un certain nombre de projets et de produits spécifiques dans lesquels les États-Unis ont des atouts et le Vietnam a des besoins...

Le Premier ministre vietnamien a espéré que les entreprises américaines continueraient d’investir et d’accroître leurs investissements au Vietnam ; de promouvoir les liens entre les communautés d’affaires des deux pays et les mécanismes de dialogue entre le gouvernement et la communauté d’affaires ; de créer les conditions permettant aux entreprises vietnamiennes de participer plus profondément à la chaîne d’approvisionnement mondiale des entreprises américaines.

Il a demandé aux entreprises américaines de s'exprimer auprès de l'administration du président Donald Trump pour renforcer la coopération économique, commerciale et d’investissement durable entre les deux pays ; envisager de promouvoir la mise en place d’un nouveau cadre commercial bilatéral plus adapté aux besoins et aux situations pratiques ; ne pas utiliser de mesures de défense commerciale contre les exportations vietnamiennes ni les actes affectant les bonnes relations entre les deux pays ; reconnaître le statut d'économie de marché du Vietnam et retirer le pays de la liste des restrictions à l'exportation de haute technologie du Département américain du Commerce des États-Unis.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement vietnamien a proposé que les deux parties favorisent la coopération dans les domaines des sciences, des technologies et de l’innovation ; promeuvent le transfert de technologies de pointe et soutiennent la formation des ressources humaines ; examinent la participation aux projets ferroviaires, aériens, fluviaux, maritimes et routiers du Vietnam.

Les entreprises américaines peuvent soutenir et coopérer avec le Vietnam dans la construction et le développement d’infrastructures numériques synchrones et modernes, la commercialisation de la 5G et la recherche sur la 6G ; donner la priorité aux investissements dans la pharmacie, la santé, le vaccin et l’agriculture, a précisé Pham Minh Chinh.

VNA/CVN