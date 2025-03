Bac Giang va éliminer les logements insalubres d'ici novembre

Photo : CABG/CVN

Le Comité compte approuver et lancer les travaux de tous les projets de logements éligibles d'ici le 31 mai.

Les autorités locales ont identifié 795 logements de ménages pauvres et quasi-pauvres, ainsi que de personnes ayant rendu des services à la nation, qui sont éligibles à une aide. Parmi ceux-ci, 475 nécessitent une reconstruction complète et 320 des réparations importantes, pour un coût total estimé à 39 milliards de dôngs (1,53 million de dollars).

503 logements insalubres supplémentaires nécessitant une rénovation ont été identifiés, mais ils ne répondent pas aux critères d'éligibilité, principalement en raison de problèmes de certification des droits d'utilisation du sol ou d'autres complications réglementaires.

Les travaux progressent déjà avec 115 projets en cours.

Le président du Comité populaire provincial a tenu des réunions bimensuelles afin d'examiner et de lever les obstacles au travail.

L'année dernière, la province a mobilisé plus de 86 milliards de dôngs, plus de 51.000 jours de bénévolat et des dons de matériaux de construction pour construire et réparer près de 1.400 logements destinés aux ménages pauvres et quasi-pauvres et aux personnes ayant rendu service à la nation.

VNA/CVN