Ouverture de deux salons internationaux de ProPak Vietnam 2025 et de DrinkTech Vietnam 2025

Le 18 mars, au Centre international de conférences et d'expositions de Saigon (SECC), dans le 7ᵉ arrondissement de Hô Chi Minh-Ville, la société Informa Markets Vietnam a officiellement inauguré deux salons internationaux: la 18ᵉ édition du Salon international de la transformation et de l'emballage du Vietnam (ProPak Vietnam 2025) et la édition du Salon international des technologies des boissons du Vietnam 2025 (DrinkTech Vietnam 2025).

>> Plus de 450 exposants annoncés pour le Salon international ProPak Vietnam 2024

>> Ouverture du Salon international ProPak Vietnam 2024

>> Les expositions ProPak Vietnam et DrinkTech Vietnam prévues en mars

Selon le comité d'organisation, ProPak Vietnam 2025 offre aux entreprises des opportunités d'accéder à des technologies de pointe, d’expérimenter directement des matériaux d'emballage modernes et d'explorer des solutions durables, leur permettant ainsi d'améliorer leur compétitivité et de rester en phase avec la tendance du développement vert.

Participation de plus de 360 exposants

Avec une superficie d’exposition de 12.000 m², ce salon international rassemble plus de 360 exposants provenant de 29 pays et territoires, parmi lesquels le Royaume-Uni, l'Autriche, l'Inde, la Belgique, le Canada, la République tchèque, Taïwan (Chine), l'Allemagne, la République de Corée, les Pays-Bas, Hong Kong (Chine), l'Indonésie, la Malaisie, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, le Japon, la France, les Philippines, la Finlande, Singapour, l'Espagne, la Thaïlande, la Suède, la Suisse, la Chine, la Turquie, l'Australie et le Vietnam. L'événement comprend notamment cinq pavillons internationaux représentant Taïwan (Chine), l'Allemagne, la Corée du Sud, la Chine et l'Italie.

S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture, Ben Wong, directeur général d'Informa Markets Vietnam, a déclaré: "Pendant trois jours, ProPak Vietnam 2025 mettra en avant les dernières technologies dans les domaines de l'emballage, de la transformation des aliments, de la technologie des boissons, des matières premières, des produits pharmaceutiques, de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement du froid… Tout cela crée des conditions favorables permettant aux entreprises de suivre les tendances, d'élargir leur coopération et de trouver des solutions optimales pour améliorer l'efficacité de leur production".

De son côté, Trân Viêt Anh, président de l'Association vietnamienne de recyclage des déchets, a souligné qu’au fil des ans, l’industrie vietnamienne du caoutchouc et du plastique a connu une croissance impressionnante, apportant des contributions importantes à l’économie nationale. Selon les statistiques, l'industrie vietnamienne du plastique génère un chiffre d'affaires annuel d'environ 25 milliards USD, avec un taux de croissance moyen de 10 à 12%. L'industrie du caoutchouc joue également un rôle clé, avec des exportations atteignant 3,5 milliards USD par an, positionnant le Vietnam parmi les principaux pays exportateurs de caoutchouc au monde.

"L'exposition Plastics & Rubber Vietnam 2025 est le point de rencontre stratégique pour l'industrie vietnamienne du plastique et du caoutchouc, offrant aux entreprises des opportunités uniques de commerce, d'échange et d'apprentissage avec des partenaires du monde entier", a-t-il ajouté.

Le salon de cette année accueille également la participation de nombreuses marques leaders du secteur, telles que Amcor Flexible Packaging, Enge Plas Automation, Heat & Control, ISHIDA Vietnam, MAHATANEE Industrial, Phu Loc Technology Co., Ltd., KYOUWA Vietnam, MULTIVAC Vietnam, Newlong Industrial Vietnam, Rieckermann Vietnam, SAIKOPACK Vietnam, Sojitz Vietnam, Song Song, V.M.S, Tetra Pak Vietnam Joint Stock Company, Tofflon, Windmöller & Hölscher Vietnam, MKT Group Joint Stock Company, Techlong… ainsi que de nombreuses autres entreprises prestigieuses.

L’un des points forts de ProPak Vietnam 2025 est le programme Business Matching, une plateforme de mise en relation directe one-to-one entre acheteurs et fournisseurs du monde entier. Ce programme permet aux entreprises de trouver rapidement des partenaires adaptés, d’optimiser l’efficacité des transactions et d’élargir leur réseau de coopération. Il s’agit d’un outil de soutien stratégique, apportant une valeur concrète aussi bien aux exposants qu’aux visiteurs.

Plus de 9.500 visiteurs

Avec plus de 17 ans d'organisation réussie, ProPak Vietnam a affirmé sa position de salon leader du secteur, attirant chaque année des milliers de visiteurs professionnels. L’édition 2025 devrait accueillir plus de 9.500 visiteurs, parmi lesquels des propriétaires d'entreprises, des experts du secteur et des professionnels de haut niveau, acteurs clés dans la définition des stratégies de développement des entreprises.

En plus d'explorer des solutions avancées, les visiteurs auront l'occasion de participer à une série de séminaires interactifs animés par des experts internationaux. Ces sessions aborderont les derniers changements réglementaires de l'industrie, les tendances du développement durable ainsi que les innovations technologiques du secteur.

Au-delà de son volet exposition, ProPak Vietnam 2025 met un accent particulier sur la mise à jour des connaissances et des tendances du marché à travers des séminaires internationaux et thématiques. Parmi les sujets abordés figurent les politiques et solutions pratiques pour orienter l'industrie de l'emballage vers l'objectif Net Zero, l'innovation technologique dans le secteur des boissons, les solutions logistiques durables du froid pour l'industrie alimentaire, ainsi que les tendances en matière de transformation et d'emballage écologiques.

Par ailleurs, le Forum vietnamien sur l'emballage 2025 et le Programme de formation à la conception d’emballages et aux types d’emballages durables pour l’industrie alimentaire 2025 devraient susciter un vif intérêt de la part des entreprises du secteur. Ces événements réuniront des experts de la Fédération asiatique de l'emballage (APF), de l'Organisation mondiale de l'emballage (WPO), de l'Institut australien de l'emballage (AIP) et de l'Active Intelligent Packaging Association (AIPIA). Ils offriront une analyse approfondie des tendances modernes en matière de conception d’emballages, de l’application de matériaux respectueux de l’environnement et des solutions visant à optimiser les processus de production.

Il s’agit d’une opportunité précieuse pour les entreprises, les fabricants et les designers d’actualiser leurs connaissances, d’accéder aux technologies de pointe et d’orienter leur développement durable en fonction des évolutions du marché.

DrinkTech Vietnam 2025

DrinkTech Vietnam 2025 est un lieu de convergence des technologies, des équipements et des solutions de pointe spécialement dédiés à l'industrie des boissons, attirant la participation d'entreprises majeures du secteur de l'alimentation et des boissons au Vietnam.

Bien plus qu’une simple exposition technologique, cet événement constitue une plateforme d’échange et de partage d’informations stratégiques à travers le colloque DrinkTech, placé sous le thème "Innover dans l'industrie des boissons : politiques, technologies et emballages durables". Ce colloque vise à aider les fabricants et les entreprises du secteur à se tenir informés des tendances du marché, des technologies avancées et des solutions durables appliquées à l’échelle mondiale.

L'événement réunit des représentants d’agences vietnamiennes de gestion, notamment du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, ainsi que des entreprises phares du secteur, couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur, de l’étude de marché à la production et à l’emballage des boissons. Parmi elles figurent Tetra Pak Vietnam, Amcor région Asie-Pacifique, Tân Hiêp Phat Group, Nielsen IQ, Heineken Vietnam, et bien d'autres.

Le colloque se compose de trois sessions de discussions approfondies, axées sur des thèmes clés : les tendances des politiques du secteur, les technologies d'emballage intelligentes et durables, ainsi que les avancées dans la fabrication moderne des boissons.

Cet événement constitue un forum idéal pour la communauté d’affaires vietnamienne, lui permettant de se rencontrer, d’échanger des expériences, de discuter de solutions innovantes et de se préparer aux évolutions du marché. Il ne se limite pas à favoriser les échanges entre entreprises, mais pose également les bases d’une planification stratégique en faveur d’un développement durable de l’industrie des boissons.

L'évènement durera fin le 20 mars.

Texte et photos : Tân Dat/CVN