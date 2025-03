Le PM appelle à une augmentation des investissements américains au Vietnam

>> Vers des relations économiques et commerciales équilibrées et durables avec les États-Unis

Photo : VNA/CVN

Le projet de Trump Organization de 1,5 milliard de dollars, situé dans la province septentrionale de Hung Yên, vise à construire un complexe urbain, écotouristique, sportif et de golf haut de gamme, répondant aux normes les plus strictes de Trump Organisation.

L'investisseur proposé est une coentreprise entre Hung Yên Investment and Development Group JSC et IDG Capital, représentant Trump Organization.

Lors de la rencontre, Pham Minh Chinh a souligné le renforcement des liens entre le Vietnam et les États-Unis depuis l’établissement de leur Partenariat stratégique global en septembre 2023, tout en précisant qu'il restait encore de la marge pour l'afflux de capitaux américains.

Il a déclaré que les agences vietnamiennes procéderaient à un examen approfondi afin d'accélérer le projet, de garantir la conformité juridique et de protéger toutes les parties prenantes. Il a également souligné les réformes administratives en cours au Vietnam, visant à accélérer la prise de décision en mettant l'accent sur l'efficacité, l'innovation et des résultats mesurables.

Le Premier ministre a appelé Trump Organization à positionner le Vietnam comme une base économique et à étendre ses investissements à d'autres localités vietnamiennes ainsi qu'aux secteurs potentiels. Il a demandé de renforcer ses partenariats avec les entreprises vietnamiennes, en les aidant à s'intégrer à sa chaîne d'approvisionnement mondiale et à son écosystème commercial.

Renforcer les relations entre les deux pays

Il a encouragé Trump Organization à jouer un rôle dans la promotion des visites mutuelles de haut niveau entre les deux pays, tout en plaidant pour que les États-Unis adoptent des politiques adaptées aux relations bilatérales, à la situation économique du Vietnam et au contexte mondial, poursuivent les démarches visant à reconnaître le Vietnam comme une économie de marché et créent les conditions propices à l'importation d'équipements de haute technologie des États-Unis par le Vietnam.

Charles James Boyd Bowman a remercié les ministères, les secteurs et la province de Hung Yên du Vietnam pour leur soutien. Il a souligné l'étroite collaboration entre Trump Organization et les autorités locales pour accélérer son projet, dont l'achèvement est prévu en mars 2027 afin de servir l'APEC 2027, avec l'ambition de développer le meilleur parcours de golf du Vietnam et une destination golfique de classe mondiale.

Il a également révélé que l'entreprise explorait activement de nouvelles opportunités d'investissement au Vietnam. Il s'efforce de promouvoir les visites au Vietnam des dirigeants de Trump Organization, contribuant ainsi à renforcer les relations entre les deux pays et à édifier une image de haute qualité du Vietnam auprès du monde et du gouvernement américain.

VNA/CVN