Le marché vietnamien des véhicules électriques connaît une forte croissance

Selon le ministère de la Construction, les ventes de VE ont explosé, passant de 8.000 unités en 2022 à 37.800 en 2023. En 2024, elles ont atteint près de 90.000 unités, soit 2,5 fois plus que l'année précédente.

Photo: VF/CVN

VinFast domine le marché national avec plus de 87.000 VE livrés en seulement trois ans, dont plus de 12.500 rien qu'en février 2025.

Le marché devient de plus en plus concurrentiel avec l’arrivée de modèles électriques proposés par des marques mondiales telles que Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen et Porsche, ainsi que par des constructeurs chinois comme BYD et Wuling.

Toutefois, des défis infrastructurels persistent, notamment l’absence d’un réseau de recharge étendu et le coût encore élevé des véhicules. De plus, le Vietnam dépend fortement des composants importés, ce qui renchérit les coûts de production.

Les experts soulignent que des investissements accrus dans la production nationale et le développement des infrastructures de recharge seront essentiels pour assurer une croissance durable du secteur.

VNA/CVN