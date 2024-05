Efforts pour soutenir la reprise de l'industrie

Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, la production industrielle vietnamienne s'est redressée et a enregistré des signaux positifs, même si de nombreuses difficultés demeurent.

>> La production industrielle progresse dans 25 des 28 localités du Nord

>> Promouvoir l’industrie pharmaceutique vietnamienne

>> Les FTA créent à la fois des opportunités et des défis pour l'industrie automobile du pays

Avec le retour à la hausse de la demande dans le monde, ainsi que les mesures de soutien gouvernementales, la situation des entreprises devrait s'améliorer dans les mois à venir.

Photo : VNA/CVN

D'après Dào Phan Long, président de l'Association vietnamienne de l'industrie mécanique (VAMI), la stabilité macroéconomique et sociale du Vietnam continuera de stimuler les investissements, de promouvoir la production et les affaires.

Un rapport du ministère de l'Industrie et du Commerce montre que l'indice de production industrielle en avril 2024 a augmenté de 0,8% par rapport au mois précédent et de 6,3% par rapport à la même période de l'année dernière. Au cours des quatre premiers mois de 2024, il a enregistré une hausse de 6,0% en rythme annuel.

Photo : VNA/CVN

Cependant, le ministère de l'Industrie et du Commerce constate que la production industrielle et les activités commerciales présentent encore des risques latents qui doivent être surveillés de près, dont la baisse de l'indice de production industrielle dans plusieurs localités, les fluctuations des taux de change en avril.

Selon Dào Phan Long, bien que la situation du marché et des activités économiques se soit considérablement améliorée par rapport à l'année dernière, l’économie mondiale serait toujours heurtée cette année à de nombreux défis vu les prévisions sur une croissance faible et une inflation élevée. En outre, les tensions géopolitiques dans de nombreuses régions exposeront également les activités commerciales à des risques et perturberont les chaînes d'approvisionnement.

Photo : VNA/CVN

Le ministère de l'Industrie et du Commerce continuera à promouvoir le décaissement des investissements publics, à examiner et résoudre les problèmes dans la mise œuvre des projets clés dans les domaines de l'électricité, du pétrole et du gaz, des industries manufacturières et des minéraux, afin de favoriser le développement des entreprises.

En outre, le ministère se concentrera sur des solutions visant à éliminer les difficultés rencontrées par les entreprises pour promouvoir la production. Il continuera également de nouer des liens pour favoriser la participation des entreprises nationales aux chaînes d'approvisionnement des entreprises étrangères investissant au Vietnam…

VNA/CVN