La production industrielle affiche une croissance généralisée à l'échelle nationale en janvier

La production industrielle vietnamienne a maintenu une forte dynamique en janvier 2026, l'indice de production industrielle (IPI) progressant d'environ 21,5% sur un an, selon l'Office national des statistiques (ONS).

Photo : VNA/CVN

L'indice de janvier a légèrement reculé de 0,2 % par rapport au mois précédent.

Cette performance robuste s'explique principalement par une amélioration des nouvelles commandes et un mois de janvier plus long, comptant six jours ouvrables de plus que la même période l'an dernier.

Le secteur manufacturier et de transformation est resté le principal moteur de croissance, avec une expansion de 23,6%, suivi par la production et la distribution d'électricité (+14,1%), la distribution d'eau et la gestion des déchets et des eaux usées (+13,6%), et l'industrie minière (+10,3%).

La production industrielle a progressé dans les 34 provinces et les villes relevant de l'administration centrale à travers le pays. Ces fortes hausses sont principalement dues aux activités de fabrication et de transformation, ainsi qu'à la production et à la distribution d'électricité. Certaines localités ont toutefois enregistré des augmentations plus modestes, en raison d'un ralentissement, voire d'un déclin, de la production manufacturière, minière ou d'électricité.

Au deuxième niveau de classification, plusieurs secteurs clés ont affiché une forte croissance annuelle, notamment les produits minéraux non métalliques (+41,9%), la fabrication de véhicules automobiles (+36,6%), la production de métaux (+35,4%) et les produits chimiques (+35,2%).

Les tendances de la production industrielle ont révélé une nette divergence selon les groupes de produits. Plusieurs produits industriels clés ont enregistré une forte croissance au cours du premier mois de l'année, en particulier les composants électroniques et les équipements de transport.

Au 1er janvier 2026, l'emploi dans les entreprises industrielles a progressé de 0,8% par rapport au mois précédent et de 4,3% par rapport à la même période de l'année précédente. Le secteur des investissements directs étrangers (IDE) a enregistré la plus forte croissance de l'emploi, à 6,0%.

Par secteur d'activité, l'emploi a progressé de 4,5% dans la fabrication et la transformation, de 1,9% dans la production et la distribution d'électricité, et de 1,6% dans la distribution d'eau et la gestion des déchets. En revanche, le secteur non étatique a enregistré un léger recul de 0,2% de l'emploi sur un an.

Afin de soutenir la croissance industrielle, l'Office national des statistiques (ONS) a exhorté les collectivités locales à accélérer la restructuration industrielle en vue d'une modernisation et d'un développement plus approfondi et plus efficace, en mettant l'accent sur l'amélioration de la productivité, de la qualité, de la valeur ajoutée et de la compétitivité dans les secteurs où le Vietnam possède des atouts.

L'ONS a également souligné la nécessité de privilégier le développement des nouvelles technologies et des industries émergentes telles que les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle et une production verte et durable, tout en renforçant les industries de soutien et les liens entre les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises nationales.

VNA/CVN