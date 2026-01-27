Hanoï donne un nouvel élan à la croissance industrielle

En 2025, les entreprises industrielles de Hanoï ont connu une reprise positive de leurs activités. Selon le directeur du Service municipal de l’industrie et du commerce, Vo Nguyên Phong, sur l’ensemble de l’année 2025, l’indice de production industrielle de Hanoï a progressé de 7,2% par rapport à 2024, dépassant largement le taux de 5,9% enregistré l’année précédente et atteignant son niveau le plus élevé depuis le déclenchement de la pandémie de COVID-19.

À noter que l’industrie de transformation et de fabrication a conservé son rôle de "locomotive", avec une valeur ajoutée en hausse de 7,18%, contribuant à hauteur de 0,85 point de pourcentage à la croissance globale du PIBR de la capitale. Au sein de ce secteur, plusieurs branches ont affiché des performances remarquables : la fabrication de véhicules automobiles a progressé de 17,3% ; les produits minéraux non métalliques de 13,1% ; les produits électroniques et informatiques de 12,9% ; le cuir et les produits connexes de 11,2%. Ces résultats témoignent d’une tendance de plus en plus marquée vers les industries à forte valeur ajoutée.

Toutefois, certains secteurs restent confrontés à des difficultés, avec une baisse de l’indice de production industrielle par rapport à l’année précédente, notamment la fabrication de lits, armoires, tables et chaises, ainsi que la production d’équipements électriques. Ces domaines sont particulièrement affectés par les fluctuations de la demande et l’intensification de la concurrence sur le marché.

Selon Vo Nguyên Phong, considérant l’industrie comme l’un des moteurs essentiels de la croissance, Hanoï se concentre, pour la période 2026-2030, sur le développement de l’industrie manufacturière et de fabrication, des industries de haute technologie et des produits industriels clés. En 2026, la ville vise à disposer de 30 à 40 produits industriels phares ; pour la période 2026-2030, ce chiffre devrait atteindre 180 à 200 produits, dont les exportations représenteraient environ 20 à 25% du chiffre d’affaires total à l’export de la ville. Il est prévu que les produits de haute technologie, des technologies de l’information, ainsi que de la mécanique, de l’électricité et de l’électronique représentent plus de 70% de l’ensemble des produits industriels clés, afin d’accroître la valeur ajoutée, la compétitivité et la position de l’industrie de Hanoï dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Parallèlement au développement des produits, la ville continue de promouvoir l’industrie de soutien. En 2026, Hanoï ambitionne de compter plus de 1.000 entreprises d’industrie de soutien, pour atteindre environ 1.200 entreprises d’ici 2030, contribuant ainsi à la formation progressive d’un écosystème de production étroitement intégré entre les entreprises nationales et les entreprises à capitaux étrangers.

