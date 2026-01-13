La production industrielle maintient sa dynamique de croissance

Malgré un contexte économique encore incertain, de nombreuses entreprises industrielles vietnamiennes estiment que, grâce à des stratégies proactives et à des plans définis dès le début de l’année, il est possible de maintenir une croissance stable en 2026.

Dans le secteur de la mécanique de précision, la Sarl Lap Phuc, basée à Hô Chi Minh-Ville, vise une croissance de 20 à 30% par rapport à 2025. L’entreprise bénéficie d’investissements soutenus dans les technologies avancées et d’un renforcement continu des compétences de ses ingénieurs et ouvriers, ce qui lui permet de proposer des produits compétitifs tant en termes de prix que de qualité. Selon son directeur général, Nguyên Van Tri, les importateurs américains privilégient actuellement ses produits et les commandes pour 2026 demeurent stables.

Dans le domaine électromécanique, la compagnie par action de fabrication d'équipements électriques industriels Cat Van Loi s’est fixé un objectif de croissance de 23%. Son directeur général, Lê Mai Huu Lam, a souligné que l’entreprise mise sur le renforcement de ses capacités internes, en plaçant les ressources humaines au cœur de sa stratégie. Parallèlement, elle poursuit l’obtention de certifications internationales afin de participer à de grands projets nationaux et internationaux, tout en intensifiant la promotion commerciale des produits vietnamiens.

Grâce à une production conforme aux normes internationales, les produits de Cat Van Loi sont déjà présents dans plusieurs projets majeurs au Vietnam, notamment la ligne 1 du métro d'Hô Chi Minh-Ville, l’aéroport international de Long Thành et la centrale thermique de Van Phong 1. À l’étranger, l’entreprise a contribué à des projets aux Philippines, au Cambodge et au Bangladesh.

Malgré ces avancées, les entreprises estiment que les produits industriels nationaux restent encore insuffisamment intégrés aux grands projets publics. Trân Thanh Trọng, vice-président de l’Association des entreprises électromécaniques de Hô Chi Minh-Ville, a affirmé que les entreprises vietnamiennes sont pleinement capables de fournir des systèmes auxiliaires pour les réseaux ferroviaires urbains et plaide pour qu’une priorité accrue soit accordée aux produits fabriqués localement.

Selon les résultats d’une enquête récente, les perspectives pour le premier trimestre 2026 sont jugées positives : 32,8% des entreprises anticipent une amélioration de leur activité, tandis que 73,5% des entreprises publiques se montrent confiantes. Toutefois, l’accès au capital et la hausse du coût des terrains industriels demeurent des défis majeurs pour la compétitivité du secteur.

