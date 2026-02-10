Vietnam - Brésil : signature d’un accord pour dynamiser la promotion commerciale

Un protocole d’accord entre la Chambre de Commerce Brésil - Vietnam (BVC) et la Chambre de commerce et d’industrie Brésil - Vietnam de l’État brésilien d’Espírito Santo (CCBV-ES), a été signé le 7 février, avec le soutien de l’ambassade du Vietnam au Brésil.

La cérémonie de signature s’est tenue à Sao Paulo, en présence de l’ambassadeur du Vietnam au Brésil, Bùi Van Nghi, ainsi que de Pham Hông Trang, cheffe du Bureau commercial du Vietnam, et de représentants des deux chambres.

Aux termes de l’accord, les deux parties s’engagent à renforcer leur coordination dans le soutien aux entreprises, l’organisation de missions de promotion commerciale, l’échange d’informations stratégiques et la mise en œuvre d’initiatives visant à développer les activités commerciales entre les deux pays.

S’exprimant lors de la cérémonie, l’ambassadeur Bùi Van Nghi a souligné le rôle des organisations de promotion du commerce dans le renforcement des relations économiques bilatérales, affirmant qu’une coopération étroite entre les chambres de commerce contribuerait directement à développer les liens entre entreprises, favorisant ainsi l’expansion du commerce et de l’investissement entre le Vietnam et le Brésil.

Le président de la BVC, Victor Key, a estimé que le protocole d’accord constituait un engagement à long terme visant à connecter des réseaux, partager des connaissances et transformer des opportunités en projets concrets.

De son côté, le président de la CCBV-ES, Bernard Vassas, a souligné que la coopération Brésil - Vietnam ne devait pas se limiter au commerce, mais s’étendre à des domaines tels que la culture et le sport, afin de renforcer la compréhension mutuelle et de jeter les bases d’un partenariat durable.

À l’issue de la signature, les deux chambres devraient coordonner la mise en œuvre d’activités de promotion commerciale, organiser des événements conjoints, soutenir leurs membres et élaborer un programme commun en vue de consolider et d’approfondir les relations économiques et commerciales entre le Vietnam et le Brésil.

