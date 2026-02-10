Mécanisme spécifique pour le centre pétrochimique et énergétique

Le vice-Premier ministre permanent, Nguyên Hoà Binh, a tenu le 10 février une réunion de travail avec les autorités de la province centrale de Quang Ngai, afin de discuter du projet de centre national pétrochimique et énergétique dans la zone économique de Dung Quât.

Ce projet a été approuvé par le ministère de l’Industrie et du Commerce le 19 décembre 2023. Auparavant, le 5 décembre 2025, le Premier ministre Pham Minh Chinh avait présidé une réunion des membres permanents du gouvernement pour examiner les mécanismes et politiques proposés pour accélérer le projet.

Les autorités provinciales se sont récemment associées à Binh Son Refining and Petrochemical JSC (BSR), ainsi qu’aux agences compétentes, afin d’examiner les politiques et mécanismes nécessaires. Jusqu'à présent, Quang Ngai a suggéré que le ministère de l'Industrie et du Commerce pilote la finalisation du projet et sa soumission aux autorités compétentes.

Le vice-président du Comité populaire provincial, Dô Tâm Hiên, a souligné l'importance de ce centre, non seulement pour Quang Ngai, mais aussi pour le Vietnam dans son ensemble. La municipalité a acquis suffisamment de terrains pour maintenir la dynamique du projet et a investi des ressources dans l'indemnisation, le déblaiement des sites et la réinstallation des populations, autant d'étapes cruciales.

Dans son discours, Nguyên Hoà Binh a insisté sur le besoin essentiel d'un investisseur stratégique. Le Groupe national vietnamien de l'industrie et de l'énergie (Petrovietnam) assumera un double rôle : celui de maître d'ouvrage et celui d'entité chef de file pour la gestion, l'attraction des investissements et l'exploitation. Des mécanismes et des politiques spécifiques à ce groupe public seront donc nécessaires.

Selon lui, ce projet représente une opportunité majeure pour Quang Ngai, car rares sont les sites retenus pour accueillir un centre d'envergure nationale doté de ports intégrés et de liaisons par oléoduc et gazoduc offshore avec le continent. Par conséquent, Quang Ngai doit saisir cette opportunité en mobilisant pleinement les ressources locales et nationales afin de maximiser le potentiel du centre.

Il a chargé Quang Ngai de collaborer étroitement avec Petrovietnam pour examiner la planification de l'utilisation des sols et les projets existants avant le début des travaux. Concernant la planification énergétique, qui relève de la compétence du ministère de l'Industrie et du Commerce, des ajustements au Plan de développement énergétique VIII sont nécessaires, ainsi que des plans visant à compléter la liste des projets énergétiques au sein du centre. Les organismes compétents ont également été invités à étudier et à proposer des mécanismes d'incitation similaires à ceux déjà en vigueur pour les zones économiques et commerciales nationales.

