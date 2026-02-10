Émerveillement devant des pièces d’exception à la Foire du Printemps 2026

Bien plus qu’un simple lieu de consommation, la Foire du Printemps 2026, actuellement organisée à Hanoï, offre aux visiteurs un vaste espace d’expériences culturelles et esthétiques.

Parmi les stands, de nombreuses œuvres rares - difficilement visibles sur le marché - suscitent admiration et étonnement.

La première Foire du Printemps 2026 (du 2 au 13 février), qui se tient au Centre national des expositions du Vietnam (Dông Anh, Hanoï), s’impose comme un rendez-vous animé, attirant un large public venu visiter, acheter et découvrir.

Outre un espace d’exposition soigneusement aménagé, l’événement se distingue par la diversité de ses stands de spécialités locales, riches en identités régionales. Plusieurs produits uniques, voire de véritables pièces maîtresses, retiennent particulièrement l’attention.

Dès les premiers jours, les stands de mobilier en bois précieux ont attiré de nombreux visiteurs, impressionnés tant par la monumentalité des œuvres que par leurs prix élevés.

L’une des pièces les plus remarquées est une table en bois de palissandre ancien, présentée comme façonnée à partir d’un tronc millénaire. D’une épaisseur de 40 cm, d’une largeur de 1,95 m et d’une longueur de 6,3 m, cette table de grande dimension est proposée à près de 1,5 milliard de dôngs.

Un autre stand, venu de la province de Ninh Binh (Nord), expose un lit royal sculpté de grande taille, appelé "Long Sàng", affiché à un prix avoisinant 600 millions de dôngs. Ces créations, à forte valeur artistique et patrimoniale, s’adressent à un public averti et particulièrement exigeant.

Les stands de pierres précieuses constituent également un point fort de la foire. Un ensemble de table à thé taillé dans un seul bloc d’onyx, estimé à 9 milliards de dôngs, attire de nombreux regards.

Plus remarquable encore, un tableau en pierre précieuse réalisé en onyx, dont la valeur atteint 9,5 milliards de dôngs, marque fortement les visiteurs.

Cette œuvre, fruit de deux années de travail minutieux, est réalisée à partir d’onyx importé d’Israël. Face à ces créations d’exception, le public observe longuement chaque détail.

Le secteur de la céramique haut de gamme n’est pas en reste. Sur le stand de la céramique de Bat Tràng, tenu par l’artisane Dang Thi Lan, une paire de grands vases "Bách điểu chầu hoàng" - littéralement "cent oiseaux rendant hommage au phénix" - est proposée pour une valeur proche de 600 millions de dôngs.

Selon l’artisane, ces vases sont fabriqués à partir de kaolin raffiné et de quartz, et ornés de motifs feng shui élaborés représentant des centaines d’oiseaux convergeant vers le phénix, symbole de noblesse et d’harmonie.

Cette iconographie incarne le pouvoir, la prospérité et la fortune, des valeurs profondément ancrées dans la tradition de la céramique de Bat Tràng.

À travers la présentation d’œuvres en bois précieux, en pierres rares et en céramique d’exception, la Foire du Printemps 2026 s’affirme non seulement comme un événement commercial majeur, mais aussi comme un espace de mise en valeur du savoir-faire artisanal, du patrimoine culturel et de la créativité vietnamienne contemporaine.

