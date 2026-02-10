Du volume à la valeur : la nouvelle stratégie de la filière caféière vietnamienne

>> Exportations de café : défis à relever en 2026

>> Salon du chocolat et du café en Algérie : des entreprises vietnamiennes en quête de partenariats

Photo : VNA/CVN

À l’horizon 2025-2035, dans un contexte de profonde restructuration du marché international autour de critères de durabilité, de transparence et de responsabilité, le pays engage une mutation stratégique majeure : passer du rôle de simple fournisseur de matières premières à celui de partenaire créateur de valeur au sein de la chaîne d’approvisionnement mondiale.

L’année 2025 marque un jalon historique pour la filière, avec des exportations de café atteignant pour la première fois 8,6 milliards de dollars, soit une progression de plus de 52% par rapport à l’année précédente. Selon les prévisions du Département de l’agriculture des États-Unis (USDA), la production vietnamienne pour la campagne 2025-2026 devrait s’élever à environ 31 millions de sacs de 60 kg, consolidant la position du Vietnam comme deuxième producteur mondial derrière le Brésil. Ces deux pays représentent plus de 56% de l’offre mondiale.

Au-delà des performances chiffrées, les autorités agricoles vietnamiennes soulignent que ces résultats reflètent une transformation structurelle profonde de la filière. Celle-ci privilégie désormais la qualité, la durabilité et les partenariats de long terme, fondés sur une création de valeur partagée, plutôt que la seule logique de volume.

Le Tây Nguyên (Hauts plateaux du Centre), principal bassin caféier du pays, se trouve aujourd’hui à un tournant décisif de son développement, avec l’ambition affirmée de devenir un centre d’excellence et une marque de référence régionale.

Le Vietnam dispose actuellement d’environ 710.000 ha de caféiers, dont les provinces de Dak Lak, Lâm Dông et Gia Lai concentrent plus de 92% des superficies et près de 95% de la production nationale.

Selon les experts, lorsque le marché ne se contente plus de focaliser sur les quantités produites, mais s’intéresse désormais à la valeur ajoutée par grain de café, il est nécessaire de transformer l’avantage d'envergure en l'avantage de positionnement stratégique dans la chaîne de valeur mondiale. C’est sur ce fondement que le café vietnamien pourra renforcer son rôle dans la coopération à long terme avec ses partenaires internationaux.

Qualité, identité et prestige : piliers de la valeur ajoutée

Avec l’évolution du marché, la qualité, l’identité et le prestige deviennent des facteurs centraux de la compétitivité du café vietnamien, en particulier pour le Robusta.

Représentant environ 45% de la production mondiale de cette variété, le Vietnam mène une politique active de repositionnement du Robusta vers les segments haut de gamme et les cafés de spécialité. Cette stratégie commence à porter ses fruits, comme en témoigne l’introduction réussie du Robusta de spécialité de Dak Lak dans des réseaux de cafés "specialty" en République de Corée, un marché reconnu pour son niveau d’exigence élevé.

Parallèlement, la province de Lâm Dông se concentre sur le marché européen, particulièrement attentif à la traçabilité, aux indications géographiques et au développement durable. Dans les districts de Di Linh, Lac Duong ou Dà Lat, les variétés Arabica, Bourbon et Moka font l’objet de protocoles de culture et de transformation stricts afin de répondre aux normes environnementales de l’Union européenne.

Photo : VNA/CVN

L'investissement dans le café de spécialité n'est plus l'apanage de quelques entreprises pionnières, mais devient un modèle de développement structurant pour l'ensemble des zones de production, renforçant ainsi la réputation à long terme du grain vietnamien par le biais de coopérations étroites entre entreprises, coopératives et agriculteurs. Le café, d’un simple produit agricole, devient un vecteur culturel et un outil de diplomatie économique dans les relations avec les partenaires internationaux.

Créer un espace de valeur national

L’avenir de la filière repose désormais sur la synergie entre Dak Lak, berceau historique et symbole mondial du Robusta, et Lâm Dông, pôle d’innovation orienté vers les standards technologiques et écologiques. Dans l’espace caféier des Hauts plateaux du Centre, ces deux provinces font face à un choix stratégique : poursuivre une logique de concurrence ou construire conjointement une nouvelle structure de développement permettant au café vietnamien d’entrer pleinement dans l’ère de la valeur mondiale.

Le rôle de Dak Lak dans l’histoire du café vietnamien est incontestable. Buôn Ma Thuôt, symbole national du Robusta, a largement contribué à la place du Vietnam parmi les leaders mondiaux du secteur. Aujourd’hui, alors que le Robusta vietnamien se repositionne sur le segment haut de gamme et de spécialité, Dak Lak devient non seulement une source de matières premières, mais aussi un pilier de la transformation structurelle de la filière vers des segments à forte valeur ajoutée.

Nguyên Thiên Van, vice-président du Comité populaire de Dak Lak : "Dak Lak, qui est le berceau du café vietnamien et du Robusta vietnamien, possède tous les atouts pour devenir le nouveau symbole de l'industrie caféière mondiale en alliant volume, durabilité et valeurs culturelles".

Photo : VNA/CVN

De son côté, Lâm Dông s’affirme comme un pôle de croissance clé dans l’architecture moderne du développement caféier. La province entre dans une nouvelle phase : d’une vaste région productrice, elle évolue vers un centre de production, de transformation et d’exportation de café à haute valeur ajoutée. Les autorités locales misent sur le développement de zones de production de haute technologie, le renforcement de la traçabilité et le respect strict des normes environnementales, notamment la réglementation européenne contre la déforestation (EUDR).

Phan Nguyên Hoàng Tan, directeur du Service de l’agriculture et de l’environnement de Lâm Dông : "Le café est non seulement une plante industrielle essentielle, mais aussi un symbole économique et culturel de la région. Disposant de la plus grande superficie caféière du pays, la province a le potentiel pour devenir un pôle majeur de production, de transformation et d'exportation de café au Vietnam dans les années à venir".

La province ne se limite plus à son rôle de productrice de matières premières : elle se forge progressivement une image de destination emblématique des cafés de spécialité et des cafés verts du Vietnam. L’Arabica de Cau Dat, le Bourbon de Di Linh ou encore les productions de Dà Lat sont de plus en plus étroitement connectés au marché européen.

Le lien stratégique entre Dak Lak et Lâm Dông constitue ainsi le socle de la création d’un véritable "espace de valeur national" pour le café vietnamien. En combinant le rôle historique et symbolique de Dak Lak avec l’orientation durable et innovante de Lâm Dông, le Vietnam peut amplifier ses atouts régionaux et bâtir une structure de développement cohérente, compétitive et durable sur le marché international.

Les experts s’accordent à dire que, dans cette nouvelle phase, l’objectif de la filière caféière vietnamienne n’est plus seulement de préserver son rang parmi les premiers producteurs mondiaux, mais de renforcer durablement son rôle au sein de la chaîne de valeur globale. La connexion des régions, l’intégration des chaînes de valeur et une gouvernance modernisée seront déterminantes pour permettre au café vietnamien d’entrer pleinement dans l’ère de la valeur, contribuant à une croissance économique durable et à la valorisation de l’image du pays sur la scène internationale.

VNA/CVN