Un expert australien salue les réalisations obtenues par le Vietnam

>> Optimisation de la chaîne de valeur agricole : le rôle du marché intérieur

>> Textile-habillement : 44 milliards d'USD d'exportations en 2024

>> Des experts australiens saluent les progrès économiques du Vietnam

Le professeur Chu Hoàng Long a cité le ministre du Plan et l'Investissement, Nguyên Chi Dung, qui a déclaré que le taux de croissance du PIB devrait atteindre environ 6,8 à 7% en 2024, dépassant l'objectif fixé par l'Assemblée nationale (6 - 6,5%).

Le Vietnam est l’un des rares pays à forte croissance dans la région et dans le monde. Il a estimé qu'il s'agissait du taux de croissance le plus élevé parmi les pays de l'ASEAN et que le Vietnam était l'une des économies à la croissance la plus rapide de la région Asie-Pacifique.

Photo : VNA/CVN

L’un des fondements de ces résultats positifs est la gouvernance efficace du gouvernement vietnamien. On peut dire que le Vietnam a un gouvernement qui agit de manière décisive et dynamique. Il a également apprécié les efforts du gouvernement pour mettre en place des politiques d'incitation, créer des conditions aux Vietnamiens d'outre-mer de se sentir en sécurité dans leurs investissements ainsi que coopérer dans la recherche avec les institutions nationales, contribuant de manière significative au développement socio-économique du pays.

Chu Hoàng Long a estimé toutefois que le Vietnam disposait d'une forte dynamique pour poursuivre sa forte croissance l'année prochaine, sur la base de trois piliers.

Premièrement, le Vietnam est confronté à la plus grande révolution de rationalisation de l’appareil depuis le lancement du Dôi moi (Renouveau) en 1986. Cela peut être considéré comme le point de départ du deuxième Dôi moi. Cette réforme ouvrira la voie à une percée dans la construction et le perfectionnement des institutions et créera une base solide pour maintenir une croissance économique élevée à long terme.

Deuxièmement, le Vietnam dispose de la ressource la plus précieuse, une main-d’œuvre abondante et dynamique, dans une société qui valorise toujours l’éducation et le patriotisme.

En outre, le Vietnam doit continuer à promouvoir l’esprit de solidarité et la fierté nationale dans le développement économique. Il faut souligner les contributions et encourager davantage la participation des hommes d’affaires et des intellectuels vietnamiens à l’étranger au développement du pays.

Photo : VNA/CVN

Troisièmement, le Vietnam s’efforce de promouvoir le développement d’un système d’infrastructures synchrone et moderne, notamment le système d’infrastructures de transport et l’infrastructure économique numérique. Il s’agit de l’une des avancées stratégiques fixées par le gouvernement.

Le professeur a placé de grands espoirs dans les perspectives de développement du Vietnam et s'attend à des résultats positifs l'année prochaine, à l'approche du XIVe Congrès national du Parti.

Selon Chu Hoàng Long, le Vietnam dispose d’un appareil politique très dynamique. En plus de la mise à niveau du partenariat stratégique global avec l'Australie, la France et la Malaisie, des activités diplomatiques de haut niveau ont également eu lieu avec vigueur, avec la multiplication de visites officielles des dirigeants du Parti, de l'État et du gouvernement de principaux pays partenaires et voisins importants ainsi que la participation à des forums de haut niveau.

Ces activités extérieures ont permis de maintenir la position d'"équilibre dynamique" du Vietnam, une position très importante dans le contexte international complexe, tout en ouvrant de nouvelles opportunités de mobilisation des ressources internationales et de promotion du potentiel de développement économique du pays.

VNA/CVN