Cuba frappée par une 2e coupure d'électricité à l'échelle nationale en une semaine

Pour la deuxième fois en 48 heures, le système électrique national de Cuba a connu une panne totale samedi 21 mars en raison d'une grave défaillance du réseau, a annoncé le ministère de l'Énergie et des Mines, précisant que des efforts de rétablissement sont en cours.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Une déconnexion totale du système électrique national s'est produite. Les protocoles de rétablissement commencent déjà à être mis en œuvre", a déclaré le ministère dans un message publié sur X.

Il s'agit du deuxième effondrement total du réseau électrique de l'île en une semaine, après une coupure générale similaire survenue lundi dernier.

La nation caribéenne est aux prises avec des contraintes énergétiques persistantes causées par des infrastructures vieillissantes et des pénuries de carburant, ainsi que des défis aggravés par des décennies de sanctions américaines.

Xinhua/VNA/CVN