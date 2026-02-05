La présidente du FPV reçoit la confiance des électeurs de Xuân Dinh à Hanoï

Dans la soirée du 4 février, la permanence du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, en coordination avec les autorités du quartier de Xuân Dinh, à Hanoï, a organisé une conférence destinée à recueillir les avis des électeurs du lieu de résidence à l’égard des candidats à l’élection des députés de la XVIᵉ législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031.

>> Élections législatives : Trân Thanh Mân insiste sur la qualité des concertations et du personnel

>> Élections législatives : Trân Thanh Mân appelle à renforcer la transformation numérique

>> Les élections législatives et locales sous le signe de la démocratie et de la rigueur

>> Élections législatives : 182 circonscriptions fixées à l’échelle nationale

Photo : ND/CVN

Lors de la conférence, les électeurs ont pris connaissance des dossiers et du parcours professionnel des candidats, dont Bùi Thi Minh Hoài, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti, et présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, et Pham Thi Thanh Trà, secrétaire du Comité central du Parti et vice-Première ministre, ainsi que huit autres candidats.

Après examen des dossiers et des expériences professionnelles, les électeurs ont unanimement estimé que les candidats répondaient pleinement aux critères et conditions requis, entretenant des liens étroits avec la population et s’acquittant sérieusement de leurs responsabilités en tant que membres du Parti et citoyens.

À l’issue de la conférence, 100% des électeurs présents ont exprimé leur confiance totale envers les candidats.

Au nom des candidats, Hà Thi Nga, vice-présidente et secrétaire générale du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, a exprimé sa reconnaissance pour la confiance accordée par les électeurs du quartier de Xuân Dinh.

VNA/CVN