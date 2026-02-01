Élections législatives : Trân Thanh Mân appelle à renforcer la transformation numérique

Le membre du Bureau politique et président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, également président du Conseil national électoral, a conduit le 1 er février une délégation de travail pour inspecter et contrôler les préparatifs des élections des députés de l’Assemblée nationale de la XVI e législature et des conseils populaires de tous niveaux pour le mandat 2026-2031 dans la ville de Cân Tho.

Cette inspection vise à évaluer l’avancement et la qualité de chaque étape du processus électoral, à résoudre en temps opportun les difficultés et à harmoniser les méthodes de mise en œuvre, afin de garantir des élections démocratiques, légales, sûres et économes, véritablement perçues comme une fête de tout le peuple.

À l’issue des contrôles, la délégation a apprécié le déploiement des préparatifs électoraux de Cân Tho, jugés globalement complets, rigoureux et conformes aux dispositions légales. La ville a publié en temps voulu les plans, directives et documents nécessaires à l’organisation du scrutin. La mise en œuvre, du niveau municipal aux communes et quartiers, respecte le calendrier et la réglementation en vigueur, traduisant une bonne coordination entre les organisations du Parti, les autorités, le Front de la Patrie et les organisations sociopolitiques.

Lors de la séance de travail, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân a salué le strict respect par Cân Tho de la Directive no.46-CT/TW du Bureau politique sur la direction des élections. Il a relevé l’esprit de proactivité de la ville et sa conformité étroite aux orientations du Centre. Il a souligné que Cân Tho figure parmi les localités pionnières dans l’application des technologies de l’information et la transformation numérique, contribuant à réduire les erreurs et à renforcer la transparence du processus électoral.

Priorités pour garantir le succès des élections

Le président de l’Assemblée nationale a demandé à la ville de poursuivre ces efforts, estimant qu’en tant que municipalité relevant directement du ressort central, Cân Tho doit être à l’avant-garde de la transformation numérique, en particulier dans l’organisation des élections. Il a insisté sur l’intensification de l’application des technologies dans le travail d’information et de communication, afin d’assurer à tous les électeurs un accès complet et exact aux informations électorales.

Concernant les tâches prioritaires à venir, il a demandé au Comité électoral municipal de continuer à examiner, établir, actualiser et afficher les listes électorales, afin de garantir pleinement le droit de vote des citoyens. Une attention particulière doit être accordée aux zones spécifiques, telles que les zones industrielles et les zones franches, sans omission ni confusion. Les horaires de vote doivent être organisés de manière souple, facilitant la participation des électeurs, notamment des forces chargées de missions particulières.

Le dirigeant a également insisté sur la nécessité d’une répartition claire des responsabilités, avec des missions, des délais et des résultats précisément définis. Les membres du Comité permanent du Comité municipal du Parti, du Comité exécutif du Parti ainsi que les dirigeants des services et secteurs concernés sont appelés à se rendre directement sur le terrain, dans les communes, quartiers et bureaux de vote, et à assumer leurs responsabilités jusqu’au 15 mars 2026. Parallèlement, la ville doit renforcer la formation des cadres de base, selon le principe de l’accompagnement direct, notamment pour les jeunes cadres nouvellement engagés dans le travail électoral.

Il a par ailleurs souligné l’exigence d’assurer la sécurité et la sûreté du scrutin, tout en élaborant de manière proactive des plans de réponse aux situations imprévues, sans aucune complaisance. Considérant l’organisation des élections comme une tâche politique centrale du premier trimestre 2026, il a exhorté Cân Tho à mobiliser l’ensemble du système politique afin d’assurer le succès du scrutin, tout en poursuivant efficacement les objectifs de développement socio-économique.

Auparavant, lors de la visite d’un bureau de vote dans le district de Ninh Kiêu, le président de l’Assemblée nationale a indiqué que ces élections présentent des spécificités nouvelles liées à la mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux, alors que de nombreux cadres expérimentés ont quitté leurs fonctions. Il a souligné la nécessité de renforcer la formation des personnels directement impliqués dans l’organisation du scrutin.

Exprimant sa confiance dans la détermination de l’ensemble du système politique Trân Thanh Mân s’est dit convaincu que Cân Tho organisera avec succès les élections et continuera de se développer de manière solide, à la hauteur de son rôle de pôle moteur régional.

VNA/CVN