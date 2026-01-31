Élections législatives : Trân Thanh Mân insiste sur la qualité des concertations et du personnel

Dans l’après-midi du 31 janvier, Trân Thanh Mân, membre du Bureau politique, président de l’Assemblée nationale (AN) et président du Conseil électoral national, a conduit une délégation de supervision et d'inspection pour évaluer les préparatifs des élections des députés de la XVI e législature de l'AN et des membres des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031 dans la province de Vinh Long (Sud).

La délégation a salué les efforts de la province, soulignant que les travaux préparatoires ont été déployés de manière globale, sérieuse et rigoureuse, conformément aux dispositions légales et aux directives des organes centraux.

Ces résultats témoignent d'une solidarité et d'une coordination étroite entre les instances du Parti, l’administration locale et le Front de la Patrie. Dans ses orientations, le président de l'AN a reconnu que Vinh Long a activement mis en œuvre la Directive 46-CT/TW du Bureau politique. Il a notamment noté avec satisfaction les taux élevés de femmes et de représentants des minorités ethniques parmi les candidats présentés, ce qui reflète fidèlement les caractéristiques démographiques et sociales de la province.

Trân Thanh Mân a insisté sur des expériences précieuses pour la suite du processus électoral. Il a préconisé une direction unifiée de la province jusqu'à la base, reposant sur le principe d’une attribution claire des missions, des responsabilités et des échéanciers. Selon lui, l’établissement des listes électorales doit impérativement être "exact, complet, précis et opportun". Il a surtout martelé que la qualité des processus de concertation et la sélection rigoureuse du personnel électoral constituent les éléments fondamentaux de la réussite du scrutin. À seulement 42 jours de l’échéance, il a exhorté le Comité électoral provincial à placer ces préparatifs au sommet de ses priorités.

Abordant les spécificités géographiques de Vinh Long, région marquée par un réseau dense de canaux et de cours d'eau, le dirigeant a recommandé d'aménager des bureaux de vote "proches de la population et faciles d'accès". Des plans de secours doivent être prévus pour parer aux aléas climatiques, à la montée des eaux ou aux ruptures de communication.

Pour la communauté khmère, très présente dans la province, il a exigé une communication de proximité, simple et adaptée aux coutumes locales. Parallèlement, la sécurité doit être garantie de manière absolue avant, pendant et après le vote, tout en veillant à résoudre les réclamations de manière définitive dès l’échelon local.

Sur le plan logistique, le chef de l’organe législatif a demandé d’assurer les ressources matérielles et financières nécessaires, en vérifiant minutieusement la disponibilité des scellés, des urnes et des documents officiels. Au-delà des élections, il a appelé la province à traduire sans délai la Résolution du XIVe Congrès national du Parti en action concrète pour atteindre une croissance à deux chiffres en 2026. L'accent doit également être mis sur la formation de cadres compétents et le renforcement des instances de base.

Enfin, conformément à la Directive 55-CT/TW sur l'organisation du Nouvel An lunaire du Cheval 2026, il a invité les autorités à mobiliser toutes les ressources pour soutenir les familles bénéficiaires de politiques sociales et les personnes en difficulté, afin que chaque foyer puisse célébrer avec joie le Têt traditionnel.

À cette occasion, Trân Thanh Mân a assisté à la remise d'un don de 3 milliards de dôngs par les banques Vietinbank (Banque de l'industrie et du commerce du Vietnam) et BIDV (Banque de l'investissement et du développement du Vietnam) pour la rénovation d'infrastructures éducatives et routières dans le quartier de Binh Minh.

VNA/CVN