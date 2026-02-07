JO-2026/Patinage : Cizeron et Fournier Beaudry à l'assaut de l'or, Malinin seul au monde

Quatre ans après son titre olympique en danse sur glace avec Gabriella Papadakis, Guillaume Cizeron se lance dans un défi inédit : conquérir une nouvelle médaille d’or aux Jeux olympiques de Milan-Cortina, qui débutent vendredi 6 février, avec une nouvelle partenaire, Laurence Fournier Beaudry.

Dans le même temps, la compétition masculine devrait être dominée par l’Américain Ilia Malinin, considéré comme le grand favori.

En danse sur glace, le duo formé par Cizeron et Fournier Beaudry, qui patinent ensemble depuis seulement un an, nourrit de grandes ambitions. Après la fin de son partenariat historique avec Papadakis, quintuple championne du monde et championne olympique en 2022, Cizeron a surpris en annonçant son retour à la compétition début 2025 avec la patineuse canadienne naturalisée française.

Depuis, le nouveau couple s’est rapidement imposé parmi les prétendants au titre en remportant deux étapes du Grand Prix et en décrochant la médaille d’argent en finale. Ils ont également remporté le titre européen à Sheffield. Leurs principaux rivaux devraient être les Américains Madison Chock et Evan Bates, triples champions du monde et déjà proches du podium olympique en 2022.

Chez les hommes, l’attention se concentre sur Ilia Malinin. À seulement 21 ans, le patineur américain domine largement la discipline. Maîtrisant l’ensemble des quadruples sauts, dont le très complexe quadruple Axel, il s’impose régulièrement avec une large avance sur ses concurrents. Sa performance aux Championnats du monde de Boston l’an dernier a confirmé son statut. Derrière lui, la lutte pour les médailles s’annonce ouverte entre plusieurs prétendants, notamment le Japonais Yuma Kagiyama, vice-champion olympique, son compatriote Shun Sato, le Géorgien Nika Egadze ou encore les Français Adam Siao Him Fa et Kévin Aymoz.

Dans la catégorie féminine, la compétition pourrait se jouer entre la Japonaise Kaori Sakamoto, triple championne du monde, et l’Américaine Alysa Liu, qui l’a détrônée récemment. Toutefois, plusieurs patineuses pourraient créer la surprise, notamment les Japonaises Mone Chiba et Ami Nakai, ainsi que les Américaines Amber Glenn et Isabeau Levito.

Enfin, chez les couples, les Japonais Riku Miura et Ryuichi Kihara, doubles champions du monde, arrivent en favoris malgré une blessure récente. Ils devront toutefois composer avec la concurrence des Italiens Sara Conti et Niccolo Macii, soutenus par leur public, ainsi que des Allemands Minerva Fabienne Hase et Nikita Volodin et des Canadiens Deanna Stellato-Dudek et Maxime Deschamps.

Ces Jeux olympiques s’annoncent ainsi particulièrement ouverts et spectaculaires, avec plusieurs duels attendus dans chaque discipline.

