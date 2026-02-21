Prix de Paris : quatorze cracks trotteurs au départ du marathon de Vincennes

Le vainqueur du Prix d’Amérique, Hokkaido Jiel, et la lauréate du Prix de France, Iroise de la Noé, ayant décliné le départ dimanche dans le Prix de Paris, la voie est libre pour quatorze trotteurs en quête du marathon de Vincennes sur la distance de 4.150 m.

Photo : AFP/VNA/CVN

Son tracé exigeant impose deux tours de la grande piste, soit deux passages de la redoutée montée de Vincennes.

Qui succèdera à Joumba de Guez au palmarès de cette épreuve dotée de 400.000 euros ? Et si c’était la française Harmony du Rabutin, surnommée la petite Cendrillon en raison de ses gains peu élevés sur la grille de départ du Prix d'Amérique ? Elle a joué de malchance dans le Prix d'Amérique puis dans le Prix de France contrainte à de mauvais parcours.

"Harmony est très bien au travail. Elle est en forme", a confié Guillaume Huguet, son entraîneur.

Selon lui, sur une distance de 4 km, "il faut bénéficier d'un bon parcours". "Il ne faut pas qu'il y ait trop d'aléas car cette année, je n'ai pas l'impression qu'il y aura des leaders", a-t-il commenté.

"On risque d'avoir une course tactique, à relais, mais pour gagner il faut aussi un peu de chance !" espère-t-il.

Pour conjurer le mauvais sort et décrocher le Graal dans ce dernier opus des joutes hivernales, il faudra que son pilote David Bekaert "gère bien les efforts d'Harmony du Rabutin pour qu'elle place sa très belle pointe de vitesse au moment de l'emballage final".

Parmi les autres candidats sérieux au sacre, le suédois Francesco Zet, drivé par le Français Benjamin Rochard, avait fini 8e dans l'Amérique puis 3e dans le Prix de France.

Si la chance sourit au champion de Daniel Réden, le trophée repartira en Suède comme lors de la victoire de Maharajah, il y a 15 ans.

L’entraîneur Sébastien Guarato, l’homme du crack Bold Eagle, le dernier trotteur à avoir signé la Triple Couronne en 2017, Prix d’Amérique-Prix de France-Prix de Paris, n’a pas encore fait le podium avec ses élèves dans ces grands prix.

Il peut revenir sur le devant de la scène avec le jeune cheval italien Frank Gio, âgé de 5 ans, bon quatrième dans le Prix d'Amérique. Frank Gio devrait se plaire sur ce parcours de longue haleine mené par l'habile Matthieu Abrivard.

Les turfistes reverront aussi en piste, un ancien participant de ce Prix de Paris, le trotteur Hooker Berry, troisième en 2023, l'année de son couronnement un mois plus tôt dans le Prix d'Amérique.

Seulement 9e dans le Prix d'Amérique cette année, Hooker Berry peut jouer les troubles-fête dans cette course assez ouverte, à l'instar de la jument Idylle Express, invaincue en quatre courses durant ce meeting d’hiver ou encore Just Love You, 5e dans le Prix d'Amérique.

AFP/VNA/CVN